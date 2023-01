Team van Belgische geologe vindt meteoriet van bijna 8 kilo op Antarctica

Als een meteoriet op Belgische bodem valt, is het per definitie zoeken naar een speld in een hooiberg. Op het witte oppervlak van Antarctica wordt zo’n expeditie echter plots kinderspel. Vandaar dat er nu al verschillende jaren door wetenschappelijke teams een ‘meteorietenjacht’ gehouden wordt.

De Belgische geologe Vinciane Debaille - verbonden aan de ULB - is niet aan haar proefstuk toe. Samen met haar medewerkers kamde ze al enkele keren een ijsvlakte op honderd kilometer van de Prinses Elisabethbasis uit. Nu was het uitkijken naar een nieuw gebied waar de schatten voor het oprapen zouden liggen.

‘Kers op de taart’

“Er zijn plaatsen op Antarctica waar de beweging van het ijs en erosie zorgen voor een hogere concentratie aan meteorieten”, legt Debaille uit. Op basis van satellietbeelden en gps-coördinaten werd vooraf bepaald waar de hoogste slaagkansen lagen. Het team kon daarbij ook gebruikmaken van de ervaring van Alain Hubert. De poolreiziger kent de regio goed en stippelde het beste traject uit.

Debaille en co kampeerden bij -10 graden Celsius, legden tientallen kilometers af over sastrugis (door de wind verharde sneeuwduinen, red.) en leefden op het geluid van sneeuwscooters. “In het laatste uur van onze expeditie vonden we die meteoriet van 7,6 kilo. Een prachtige kers op de taart”, jubelt Debaille.

“Het object is afkomstig van de asteroïdengordel en plofte waarschijnlijk enkele tienduizenden jaren geleden neer in het Antarctische blauwe ijs”, vult VUB-onderzoeker Ryoga Maeda aan. Volgens hem gaat het om een ‘gewone chondriet’, de meteoriet bevat veel metaal.

18 kilogram

De verzamelde meteorieten moeten nu onder gecontroleerde omstandigheden in het laboratorium van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen ontdooien. “Daarna worden ze geanalyseerd op hun chemische samenstelling en worden ze ter beschikking gesteld van de wetenschappelijke gemeenschap voor verder onderzoek”, aldus Maeda.

In 2012 vonden landgenoten al eens een meteoriet van 18 kilogram. Die kolos staat nu tentoongesteld in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel. Meteorieten geven een dieper inzicht op het ontstaan ​​en de ontwikkeling van ons zonnestelsel.