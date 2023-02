Te voet over het Gardameer: toeristen kunnen door lage waterstand naar eiland wandelen

In het Gardameer is een wandelpad tevoorschijn gekomen doordat het water er op zijn laagste niveau in 30 jaar tijd staat. Daardoor is het San Biagio-eiland nu te voet bereikbaar, en toeristen grijpen die gelegenheid massaal aan. Normaal gezien staat de verbinding minstens een halve meter onder water.

De droogte in de regio komt er doordat er in de Alpen uitzonderlijk weinig sneeuw is gevallen, en ook de Po-delta met een neerslagtekort te maken heeft. In Venetië komen gondels en watertaxi’s door de lage waterstanden vast te zitten in de beroemde kanalen.

Beeld AFP

Beeld AFP

Beeld AFP

Beeld AFP