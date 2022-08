Taylor Swift wint MTV-prijs voor beste video en kondigt meteen nieuw album aan

De videoclip van Taylor Swifts nummer ‘All Too Well’ is uitgeroepen door MTV Video Music Awards uitgeroepen tot Beste Video van het jaar. De prijzen werden zondagavond uitgereikt in het Prudential Center in de stad Newark in New Jersey.

In de categorie Video Of The Year moest Taylor Swift het opnemen tegen Doja Cat (Woman), Drake ft. Future & Young Thug (Way 2 Sexy), Ed Sheeran (Shivers), Harry Styles (As It Was), Lil Nas X, Jack Harlow (INDUSTRY BABY) en Olivia Rodrigo (brutal)

Swift zei in haar dankwoord al dat haar nieuwe plaat op 21 oktober uitkomt, maar dat ze “om middernacht” meer zou vertellen. Dat gebeurde dan ook op social media, waar zondag op maandag om 00.00 uur (lokale tijd) de toepasselijke titel van het album (Midnights) bekend werd gemaakt.

“Het album is een verzameling muziek die allemaal rond middernacht is geschreven, een reis door angst en zoete dromen”, zegt de zangeres in haar bericht over het album. Het is de eerste plaat met nieuwe muziek van Swift sinds Evermore in 2020 uitkwam.

VMA’s

De VMA voor het lied van het jaar ging naar Billie Eilish, die won met het nummer ‘Happier Than Ever’. Ze nam het in de categorie Song Of The Year op tegen Adele (Easy On Me), Doja Cat (Woman), Elton John & Dua Lipa (Cold Heart (PNAU Remix)), Lizzo (About Damn Time) en The Kid LAROI & Justin Bieber (STAY).

Verder wonnen onder anderen Harry Styles (album van het jaar), Lil Nas X en Jack Harlow (beste samenwerking), Nicki Minaj ft. Lil Baby (hip-hop) en Dove Cameron (beste nieuwe artiest) een of meerdere awards. Nicki Minaj mocht ook de Michael Jackson Vanguard Award in ontvangst nemen, een speciale onderscheiding die wordt toegekend aan artiesten en regisseurs van muziekvideo’s.

De meeste nominaties waren dit jaar voor Lil Nas X, Kendrick Lamar en Jack Harlow, die ieder zeven nominaties kregen.