Taylor Swift verbreekt records op Spotify: ‘Meest gestreamde album en artiest’

In minder dan 24 uur na het verschijnen van haar album, verbrak Taylor Swift de records meest gestreamde album en artiest. “Nog voor middernacht op 22 oktober, verbrak Taylor Swift het record van meest gestreamde album in één dag in de geschiedenis van Spotify. Proficiat!”, kondigde Spotify aan op Twitter. De reactie van Swift? Ze kan het nauwelijks geloven. “Het lijkt alsof ik droom”, aldus de zangeres.

Spotify's most-streamed album in a single day *and* the most-streamed artist in a single day in @Spotify history. Congratulations, @taylorswift13 💙 https://t.co/3VmArzJo85 — Spotify News (@SpotifyNews) 22 oktober 2022

I feel like I’m dreaming. I have so much love and gratitude for you and all you’ve done to inspire female artists everywhere 🥹🙏💗 — Taylor Swift (@taylorswift13) 21 oktober 2022

Maar wat maakt het album van Swift zo succesvol? In ieder geval is er aan variëteit geen gebrek. Zoete liefdesliedjes als ‘Sweet Nothing’ wisselen zich af met dialogen met innerlijke demonen, zoals in ‘You’re on Your Own, Kid’. “Midnights become my afternoons /When my depression works the graveyard shift”, klinkt het.

Ook het oudere album Reputation (2017) schuwde bitterheid niet. Het huidige album lijkt dan ook een creatieve verzameling van vorig werk. De duistere elektronische beats doen aan Reputation denken, maar de dromerige synthpoptriptiek aan Lover (1989).

Het huidige album Midnights is het tiende album van Taylor Swift. De releasedatum deed veel stof opwaaien, aangezien er direct complottheorieën rondgingen. Zoals de vraag of het toeval is dat het album verschijnt op de releasedatum van de nieuwe film van ex Harry Styles.

In 2019 werd Swift door de American Music Awards uitgeroepen tot dé artiest van het eerste decennium van de 21e eeuw.