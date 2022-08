Tankwagen rijdt in op kantoorgebouw aan Gents Stapelplein: vrees voor instortingsgevaar en dodelijk slachtoffer

De tankwagen zou de controle zijn verloren over het stuur en ingereden zijn op de gevel van het Handelsdokcenter, een bedrijvengebouw aan het Gentse Stapelplein. Bij het ongeval raakte hij ook twee andere wagens en sleurde een fietser mee, die inmiddels is overleden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Het is nog niet duidelijk of er andere slachtoffers zijn. De chauffeur zat na het ongeval gekneld in zijn vrachtwagen, kon bevrijd worden en werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Door het ongeval is de R40 grotendeels versperd. Het personeel in het kantoorgebouw werd kort geëvacueerd uit vrees voor ontvlambare stoffen in de tankwagen, maar intussen konden ze terug naar binnen.

Dit bericht wordt aangevuld.