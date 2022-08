Taliban waarschuwen VS voor gelijkaardige acties, na moord op Al-Qaida-leider: ‘Verantwoordelijkheid voor gevolgen zal bij VS liggen’

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde maandag aan op televisie dat de leider van Al-Qaida zaterdagnacht neergeschoten was met een drone op het balkon van zijn huis in Kaboel. “Wij veroordelen nogmaals sterk het feit dat Amerika ons territorium is binnengedrongen en alle internationale regels heeft geschonden. Als een gelijkaardige actie zich herhaalt, zal de verantwoordelijkheid voor de gevolgen bij de Verenigde Staten liggen”, klinkt het in een verklaring die vandaag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel is vrijgegeven.

In 2020 hadden de taliban en de VS in Doha, de hoofdstad van Qatar, een akkoord gesloten. Daarbij werd ingestemd met de terugtrekking van alle internationale troepen uit Afghanistan, als de taliban in ruil daarvoor geen leden van Al-Qaida zouden herbergen in het land. Die belofte wordt nu in vraag gesteld. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei maandag dat de taliban “het akkoord van Doha op ernstige wijze geschonden hebben” door al-Zawahiri in het land te herbergen. De taliban ontkennen dat ze op de hoogte waren van zijn aanwezigheid in Kaboel. Experten beweren weliswaar dat de taliban nooit de banden met de terreurbeweging hebben verbroken.

De dood van Ayman al-Zawahiri is een zware klap voor de leden van Al-Qaida. Hij zat mede achter de aanslagen op 11 september 2001 in de VS, waar bijna 3.000 doden vielen. In 2011 hadden de VS eerder al Osama bin Laden gedood onder toenmalig president Barack Obama.