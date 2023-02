Taliban verbieden alle anticonceptiemiddelen: ‘De pil is een westerse samenzwering’

The Guardian sprak met een winkeleigenaar uit de hoofdstad Kaboel en die bevestigde de ban van anticonceptiemiddelen: “Ze kwamen twee keer met geweren naar mijn winkel en verplichtten me geen anticonceptiepillen meer te verkopen. Ze controleren regelmatig elke apotheek in onze stad en dus we zijn gestopt met de verkoop van de producten.”

Ook een andere apotheker bevestigde de nieuwe regels: “Artikelen zoals anticonceptiepillen mogen sinds begin deze maand niet meer in de apotheek worden bewaard. We zijn nu ook te bang om de bestaande voorraad nog te verkopen.” Ook vrouwen getuigden aan The Guardian dat ze onder dwang hun anticonceptiepillen moesten afgeven aan de taliban. “Ze zeiden dat ik niet meer naar buiten mocht gaan en dat het Westen niet langer de controle mag hebben over onze populatie.”

Het is niet de eerste keer dat de taliban hard ingrijpen en vrouwenrechten ondermijnen. Zo verboden ze al hogescholen voor vrouwen en sloten ze vrouwenuniversiteiten. Daarnaast werden er heel veel vrouwen ontslagen en werden ze verplicht om thuis te blijven.

Het beperken van anticonceptiemiddelen zal een grote klap zijn in het land. Afghanistan heeft al een zeer kwetsbare gezondheidszorg. Een op de veertien Afghaanse vrouwen sterft tijdens hun zwangerschap. Afghanistan is ook een de gevaarlijkste landen ter wereld om te bevallen. Het ministerie van Volksgezondheid van de taliban heeft geen officiële verklaring afgelegd voor de nieuwe regel. Talibanstrijders die in de straten van Kaboel patrouilleren hebben bronnen wel verteld dat “anticonceptie en gezinsplanning een westerse samenzwering is.”