Taliban-lid noemt Britse prins Harry ‘een oorlogsmisdadiger’ - in reactie op zijn boek

Delen van het boek van de Britse prins en Afghanistan-veteraan zijn al voorgepubliceerd. Topfiguren van de Taliban hebben de prins een ‘oorlogsmisdadiger’ genoemd.

De nummer vijf in de lijn der troonopvolging heeft tien jaar terug twee keer gediend in Afghanistan. Tijdens zijn tweede ‘tour of duty’ heeft hij in de provincie Helmand vanuit een door hem bestuurde Apache-helikopter geschoten op Taliban-strijders. Volgens zijn eigen schatting heeft hij daarbij 25 ‘slechteriken’ gedood. Hij zag ze, zo blikte hij terug, niet als mensen maar als ‘schaakstukken’. ‘Het is geen getal dat me genoegen geeft, noch schaam ik me ervoor’, schrijft de prins. Hij heeft de acties achteraf op video teruggezien.

Zijn uitlatingen hebben onrust veroorzaakt. Het is voor oorlogsveteranen ongebruikelijk om gedetailleerd naar buiten te treden over wat ze op het slagveld hebben gedaan. Voor een lid van het koningshuis is dit extra precair. Indertijd leefden er al zorgen over de veiligheid van Harry, zowel tijdens zijn uitzendingen als erna. Voormalig hoofdadviseur van nationale veiligheid Kim Darroch heeft tegenover de Britse pers verklaard dat hij Harry zou hebben afgeraden op deze wijze de publiciteit te zoeken. Harry zelf beweert zich niet veilig te voelen op Britse bodem.

Oorlogstribunaal

De reactie vanuit Kabul, waar de Taliban sinds anderhalf jaar aan de macht zijn, liet niet lang op zich wachten. ‘Mr Harry!’ tweette Taliban-bestuurder Anas Haqqani, ‘degene die je hebt gedood waren geen schaakstukken, maar mensen. Ze hadden gezinnen die aan het wachten waren op hun thuiskomst.’ Andere Taliban-officials beweerden dat de prins zich zou moeten verantwoorden voor een oorlogstribunaal. Tijdens de Britse interventie zijn waarschijnlijk duizenden Talibanstrijders omgekomen, alsmede 457 Britse soldaten.

In zijn nu al veelbesproken boek beschrijft de 38-jarige prins hoe slecht de relatie met de rest van zijn familie is. Zo schrijft Harry dat zijn oude broer William hem in 2019 had neergeslagen, dit nadat hij iets onwelgevalligs had gezegd over diens vrouw Kate. Bij dit incident brak hij zijn ketting en ook de hondenbak sneuvelde. Tevens zouden de broers hun vader Charles hebben gevraagd niet te trouwen met Camilla. Na de dood van zijn grootmoeder, koningin Elizabeth, had Charles tegen Harry gezegd dat zijn vrouw Meghan niet welkom was bij het sterfbed.

Ook bekende Harry in zijn jonge jaren cocaïne te hebben gesnoven. Harry was ooit een geliefde ‘reserveprins’, maar van zijn populariteit is sinds de veelbesproken breuk met het koningshuis weinig meer over. Volgens peilingen vinden steeds meer Britten dat hij zijn titel ‘hertog van Sussex’ moet inleveren.