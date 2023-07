Tadej Pogacar wint voorlaatste etappe, Vingegaard stelt eindzege helemaal veilig

Na de Pyreneeën, het Centraal Massief, de Jura en de Alpen was het op de voorlaatste dag van de Tour aan de laatste Franse bergketen: de Vogezen. Op het menu stond een explosieve etappe met zes beklimmingen. Het geel van Jonas Vingegaard stond niet meer op het spel, wel de ritzege en de bollentrui.

Net als de voorbije dagen kon Victor Campenaerts zijn aanvalslust niet bedwingen. Onze landgenoot trok van bij de start ten aanval met ploegmaat Jasper De Buyst, maar werd op de eerste beklimming van de dag ingelopen. Bolletjestrui Ciccone kwam op die eerste beklimming en de drie daaropvolgende telkens als eerste boven en stelde zo zijn status als bergkoning helemaal veilig.

Het zwaarste klimwerk moest dan evenwel nog komen. Op de Petit Ballon, de op één na laatste beklimming van deze Tour, gooide uitgerekend thuisrijder Thibaut Pinot al z’n medevluchters overboord. De afscheidnemende Fransman reed door een zee van fans naar boven en begon met een voorsprong van iets meer dan een minuut op de groep der favorieten aan de slotklim.

Op die Col du Platzerwasel trok Tadej Pogacar bij de groep der favorieten ten aanval. De Sloveen kreeg gele trui Vingegaard meteen op het wiel. De Deen was niet happig om over te nemen, waarop een pokerspel tussen de twee begon. Felix Gall kon verrassend mee met de twee groten en leidde hen over de top.

Op het vlakke slotstuk richting finish kwamen de broers Adam en Simon Yates nog voorin aansluiten. Adam plaveide de weg voor Pogacar, die in het sprintje geen kind had aan de anderen. De Sloveen haalde zijn gram met z’n tweede ritzege in deze Tour, Vingegaard werd derde en stelde zijn tweede opeenvolgende eindwinst helemaal veilig.