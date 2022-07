Symbool voor het Oekraïense verzet: meisje steekt middelvingers op naar Russische vlag in Marioepol

De foto’s werden verspreid door het gemeentebestuur van Marioepol. “Marioepol is een stad van ontembare mensen”, klinkt het. “In een stad waar alles wat Oekraïens is verboden is, was dit meisje niet bang om naar buiten te gaan met een T-shirt met het opschrift ‘Oekraïne’. Omdat Marioepol Oekraïne is.”

Marioepol behoort tot het door de Russen bezette gedeelte van Oekraïne. De stad werd bijna volledig verwoest door de langdurige belegering. Sinds het begin van de Russische invasie zijn in de stad ongeveer 22.000 burgers omgekomen. Meer dan 50.000 mensen werden gedeporteerd. De ongeveer 100.000 Oekraïners die zijn achtergebleven in Marioepol hebben amper toegang tot elektriciteit, telefoon, internet, water of gezondheidszorg.

Ondanks het gebrek aan basisvoorzieningen, proberen inwoners van de stad het gewone leven voort te zetten. Uit protest verspreiden ze stickers en folders met Oekraïense symbolen door de hele stad.

Een meisje protesteert tegen de Russische bezetting in Marioepol. Beeld Mariupolrada