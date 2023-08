Sven Pichal komt vandaag voor de raadkamer, Radio 2 schrapt programma ‘De inspecteur’

Het Turnhoutse gevangenispersoneel zou Sven Pichal deze ochtend overgebracht hebben naar het Justitiepaleis in Antwerpen, het ‘Vlinderpaleis’, zo’n vijftig kilometer verderop.

In Antwerpen moet Pichal vanaf 9.30 uur voorkomen voor de raadkamer. Die zitting kan op veel persbelangstelling rekenen, maar vindt plaats achter gesloten deuren. Een onderzoeksrechter zal dan beslissen of de voormalige VRT-radiomaker langer opgesloten blijft. Dat is dan voor minstens een maand. De onderzoeksrechter zou ook over zijn vrijlating kunnen beslissen, eventueel onder voorwaarden, zoals een enkelband. Die beslissing zou in principe rond 17 uur gecommuniceerd worden.

De zaak van Pichal is niet de enige die vandaag voorkomt. In totaal staan er zo’n vijftig zaken op de agenda, het is niet duidelijk wanneer die van Pichal precies behandeld wordt. Ook is het niet zeker dat Pichal effectief zelf aanwezig zal zijn in de rechtbank. In principe kan hij de verplaatsing van de gevangenis in Turnhout naar het gerechtsgebouw in Antwerpen weigeren, door zich bijvoorbeeld ziek te melden.

Hij zal hoe dan ook vertegenwoordigd zijn door zijn advocaat, Walter Damen. Om zich voor te bereiden op de zitting van de raadkamer kon advocaat Damen gisteren voor het eerst het dossier van Pichal inkijken en zijn cliënt daarover inlichten.

‘De inspecteur’ stopt

Radio 2 heeft intussen beslist om het consumentenprogramma De inspecteur niet meer te laten terugkeren. Dat bevestigt Rino Ver Eecke, nethoofd bij de radiozender. Morgen zou normaal gezien een nieuw seizoen beginnen, maar na het ontslag van Pichal is besloten om voorlopig geen andere presentator aan te stellen.

Morgen volgt een extra lange ochtendshow, in de maand september komt er tussen 9 en 10 uur het muziekprogramma Radio2 kick-start met presentator Benjamien Schollaert. Vanaf oktober zou Radio 2 dan een nieuw consumentenprogramma willen komen. “We laten consumenten niet los”, zegt Ver Eecke.

De politie pakte Sven Pichal vorige donderdag thuis op. Sinds vrijdag is hij aangehouden en zit hij in de gevangenis van Turnhout, onder een ‘individueel regime’. Hij zit alleen in een cel en wordt om het kwartier gecontroleerd. Pichal diende zaterdag zijn onmiddellijke ontslag in bij de VRT “om persoonlijke redenen”.

De presentator wordt verdacht van het bezit en de verspreiding van beelden van kindermisbruik. Het gerechtelijk onderzoek daarnaar begon begin deze maand en in die zaak zijn nog meerdere verdachten opgepakt. Het zou gaan om minstens vijf andere individuele dossiers. Child Focus heeft zich intussen burgerlijke partij gesteld in elk van deze zaken.

Zowel het parket, de advocaten van Pichal als Child Focus onthouden zich voorlopig nog van verdere commentaar in het dossier.