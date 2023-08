Sven Pichal blijft nog zeker twee weken in de gevangenis: parket gaat in beroep tegen beslissing raadkamer

Deze voormiddag heeft de raadkamer beslist om Sven Pichal onder elektronisch toezicht te plaatsen, een enkelband dus. Het parket maakt nu bekend dat het in beroep gaat tegen de beslissing van de raadkamer. De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling moet nu binnen de vijftien dagen de knoop doorhakken. Pichal blijft intussen aangehouden in de gevangenis.

De raadkamer moet zoals in elk strafonderzoek beoordelen of de aanhouding noodzakelijk is voor het verdere onderzoek. Daarbij wordt rekening gehouden met het risico op vluchtgevaar of beïnvloeding van andere verdachten of getuigen. De behandeling gebeurde achter gesloten deuren.

De raadkamer heeft deze voormiddag kennis genomen van een uiteenzetting door de onderzoeksrechter die Pichal liet aanhouden. Daarna kregen zijn advocaten het woord. Strafpleiters Walter Damen en Davina Simons lieten eerder al in een persbericht weten dat Pichal bereid is “zich te laten behandelen”. Vermoedelijk hebben zij de raadkamer gevraagd om hun cliënt vrij te laten onder voorwaarden. Dat kan met een elektronische enkelband zijn, eventueel gecombineerd met psychische zorg of opname in een instelling.

Omstreeks 10.25 uur kwamen advocaten Walter Damen en Davina Simons aan in het justitiepaleis. Media werd gevraagd om weg te blijven van vleugel D., waar de raadkamer zetelt.

Damen herhaalde voor de zitting nog eens dat hij voorlopig geen commentaar geeft. De zitting duurde langer dan een half uur, wat erg lang is. Na afloop verlieten Walter Damen en Davina Simons de raadkamer zonder een woord uitleg. Ze stapten heel resoluut naar de ruimten van de Orde van Advocaten.

Vijf gerechtelijke onderzoeken

Het parket van Antwerpen laat weten dat er in totaal vijf gerechtelijke onderzoeken lopen naar de verspreiding en het bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Volgens verschillende media ging de bal aan het rollen nadat R.D.B., een Antwerpse acteur, op café beelden van kindermisbruik toonde. Een getuige zou nadien klacht hebben ingediend bij de politie.

Het parket van Antwerpen deelt in een persbericht mee dat iemand in augustus aangifte heeft gedaan bij de politie van Antwerpen. “Nog diezelfde avond werd een onderzoeksrechter aangesteld door de ernst van de feiten, de noodzaak om bewijselementen veilig te stellen en de enorme impact van deze feiten op slachtoffers”, zo schrijft het parket. “Elk beeld van een kind is een kind dat misbruikt is.”

In de dagen daarna werd een eerste verdachte gearresteerd. Op 14 augustus werd de 34-jarige man uit Antwerpen aangehouden door de onderzoeksrechter. Daarna werden nog vier verdachten gearresteerd: mannen van 35, 39, 42 en 44 jaar, allemaal uit Antwerpen, onder wie dus ook Sven Pichal.

Eén van de drie, de man van 39, mocht na verhoor beschikken. De man van 42 werd vrijgelaten onder voorwaarden. Zij worden enkel verdacht van het bezit van dergelijke beelden.

Sven Pichal en de man van 35 werden op vrijdag 25 augustus aangehouden voor het bezit en ook het verspreiden van de beelden. Vandaag besliste de raadkamer om de twee verdachten onder elektronisch toezicht te plaatsen, maar het parket tekent dus beroep aan tegen die beslissing. Een psychiater zal de vier verdachten onderzoeken.