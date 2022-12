► Supporters maken menselijke ketting tussen jongeren en politie nadat Marokko doorstoot op WK

Bekijk: menselijke ketting in Brussel, tussen supporters en politie

In de hoofdstad zijn een paar duizend mensen samengekomen om de overwinning van Marokko te vieren, meldt onder meer VTM Nieuws. Er werden bommetjes en vuurpijlen afgeschoten, waarvan sommigen in de richting van de politie. De politie zette even traangas in en enkelingen wilden de politie tegemoet stappen. Het viel vooral op hoe oudere mannen de jongeren terugdreven om de confrontatie te vermijden, melden VTM Nieuws en HLN. Daarna keerde de rust terug.

De oproerpolitie was al voor de wedstrijd zichtbaar aanwezig om rellen te voorkomen. Na de overwinning van Marokko op België zondag kwam het in Brussel en andere Belgische steden immers tot ongeregeldheden.

Feest in Antwerpen

Ook in Borgerhout (Antwerpen) is er een volksfeest aan de gang. De politie heeft de Turnhoutsebaan en de Sint-Bernardsesteenweg preventief afgesloten, maar voorlopig zijn er geen grote incidenten gemeld. Ook hier weerhouden volwassen supporters de jongeren ervan om de confrontatie met de politie aan te gaan.

“Het leek ons het beste om een ketting te vormen”, vertelt de 28-jarige Zakaria. “We wilden onze jongens zo veel mogelijk op een rustige manier naar achteren sturen zodat iedereen rustig feest kon vieren. We zijn door en dat is het belangrijkste. We vreesden wel eventjes een confrontatie met de politie. Als we niets hadden gedaan, was er waarschijnlijk wel iets gebeurd. Maar de jongens zijn lachend en feestend weer naar achteren gegaan, dus het is in orde. Er zijn rotte appels, maar we doen ons best om iedereen te laten feesten.”

Het afsluiten van de twee drukke verbindingswegen zorgt er ook voor dat een aantal trams en bussen van De Lijn in Antwerpen moeten omrijden. Hoe lang de hinder zal duren, is niet duidelijk. De politie blijft waakzaam ter plaatse tot de feestvierders weer naar huis zijn en de rust is teruggekeerd.

Het leek even uit de hand te lopen in Antwerpen. Beeld Jasper Van der Schoot

Politie sluit beide kanten van de Turnhoutsebaan voorlopig af om groep onder controle te houden. Beeld Jasper Van der Schoot

Enkele sfeerbeelden uit Brussel:

In Brussel zijn een paar duizend mensen samengekomen. Beeld HLN

