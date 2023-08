Stuwdam voor waterkrachtcentrale in Noorwegen deels ingestort door hevige regen, duizenden mensen geëvacueerd

Storm Hans laat een spoor van vernieling achter in Zweden en Noorwegen. In Noorwegen zorgt het vele water ook vandaag nog voor veel overlast. De politie vraagt rekening te houden met afgesloten wegen, ook elektriciteit, telefoonverbindingen en internet kunnen in delen van het land uitvallen.

In de provincie Innlandet is daardoor vanmiddag rond 16.30 uur een stuwdam doorbroken door het wassende water. De dam stond al de hele middag op breken door de hoge waterstanden van de rivier Glåma en de waterkrachtcentrale van Braskereidfoss was daardoor al deels onder water gelopen. De elektriciteitscentrale is uitgeschakeld, maar de uitbater van de dam gaf aan de Noorse omroep NRK toe dat de situatie “niet onder controle is”. Ook het leger is ingezet.

Water stroomt door het gat in de Braskereidfoss-stuwdam. Beeld via REUTERS

Door de waterschade in de controlekamer kon de dam niet meer open. Eerder werd er daarom aan gedacht de dam gecontroleerd te laten ontploffen. Met een explosie hoopten de autoriteiten de stroom van het water te kunnen controleren, voordat het de lager gelegen woongebieden zou bereiken. Maar die oplossing werd uiteindelijk te gevaarlijk bevonden.

Het is voorlopig onduidelijk wat nu de concrete gevolgen van de dambreuk zijn. Voorlopig lijkt het water relatief gecontroleerd door het gat in de dam te stromen.

Beeld AFP

Aardverschuivingen

Ondertussen zijn al duizenden mensen geëvacueerd. De waterstanden in de rivieren hebben sinds vijftig jaar nog nooit zo hoog gestaan. Aardverschuivingen hebben grote schade toegebracht aan woningen en gebouwen, onder meer in Valdres, in de centrale provincie Innlandet.

Veel mensen zitten ingesloten door de overstromingen. Doden zijn er momenteel nog niet gemeld, maar de regering zet vandaag meer helikopters in om de evacuaties sneller te laten verlopen. “We zitten in een nationale noodsituatie”, zegt Aud Hove, provinciebestuurster van Innlandet. De politie noemt de situatie “onduidelijk en chaotisch”.

In een andere provincie, Viken, filmden omstanders gisteren al hoe in het dorp Hemsedal een grote stacaravan in de rivier was beland en werd meegesleurd door de hevige stroming. De caravan botste uiteindelijk tegen een brug, waarna ze vast kwam te zitten en door de kracht van het water werd vernietigd. Volgens een campinguitbater uit de buurt is de caravan van zijn terrein afkomstig, zegt hij aan NRK.

Code rood in delen van Zweden

Ook in het zuidwesten van Zweden is vandaag nog code rood afgekondigde voor de hoge waterstanden, meldt de Zweedse crisisinformatiewebsite Krisinformation. In nog andere delen van het land geldt code oranje.

Bij Hudiksvall, ongeveer 300 kilometer ten noorden van de Zweedse hoofdstad Stockholm, ontspoorden maandag al twee wagons van een passagierstrein. Daarbij raakten drie mensen gewond.

Lees ook Scandinavië omvergeblazen door noodweer: ‘Niemand hier verwacht dit. Wij leven met het idee dat ons weer kalm is’

In meerdere steden traden rivieren buiten hun oevers. In Åre spoelden watermassa’s de grond onder een pizzeria weg, in Göteborg kwam het gebied van de vissershaven onder water te staan. Inwoners worden gewaarschuwd om uit de buurt te blijven van het water. Tegelijkertijd belemmert het weer op dit moment de reddingspogingen.

De grond onder een pizzeria in Åre is weggespoeld. Beeld ANP / EPA

Een reddingsteam helpt mensen de weg over te steken in Oslo, Noorwegen. Beeld ANP / EPA

Een man klimt uit een auto die onder water staat in Arlov, vlakbij het Zweedse Malmö. Beeld ANP / EPA