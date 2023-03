‘Studio 100 zet Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof aan de deur’

Advocate Christine Mussche voerde de afgelopen maand een onderzoek naar de bedrijfscultuur bij pretparkgroep Plopsa en in het bijzonder die van CEO Steve Van den Kerkhof en zijn twee directeurs. Die zouden zich schuldig gemaakt hebben aan beledigingen, scheldpartijen en ‘strafmeetings’. De advocate kreeg haar opdracht van Studio 100, het moederbedrijf boven Plopsa, nadat 45 anonieme getuigen verhaal deden in De Tijd.

De grote boeman volgens veel van die getuigenissen is de CEO, Steve Van den Kerkhof. Die reageerde dat hij inderdaad veel eist en verwacht van zijn werknemers. Maar Van den Kerkhof benadrukte evenzeer dat hij zich niet herkent in de tientallen getuigenissen over pesterijen en angstcultuur.

Het onderzoek van Mussche is gebeurd op vrijwillige basis, wat wil zeggen dat iedereen van het huidige en vroegere Plopsa-personeel die wou getuigen over goede of slechte werkervaringen, welkom was bij de advocate. De uiteindelijke opdracht van Mussche: een verslag maken om te kijken waar er een wiel was afgelopen. Of ze een rode draad kon vinden in de klachten, of er met andere woorden een patroon in zat. Naar verluidt heeft Mussche de bonzen van Studio 100 op voorhand duidelijk gemaakt dat haar verslag te nemen of te laten was - of ze nu graag zouden lezen wat daarin staat of niet.

Volgens goed geplaatste bronnen binnen Plopsa zou het rapport bevestigen wat eerder al in De Tijd stond. “Niet meer, maar ook niet minder. Dat zou betekenen dat er bij Plopsa wel een harde bedrijfscultuur plaatsvond, maar dat er geen misdrijven werden gepleegd”, stelt één van de bronnen.

Nu Mussche haar onderzoek heeft afgerond, is het uitkijken naar de conclusies. Binnen de pretparkgroep zelf blijven de lippen voorlopig goed op elkaar. “Er is afgesproken dat we het personeel als eerste inlichten”, valt te horen. Morgen is er nog een vergadering gepland met het managementteam en Studio Plopsa, dat zijn de medewerkers die overkoepelend voor de groep werken. Het personeel zou dan morgenmiddag om 12 uur worden ingelicht.

Gert Verhulst, een van de bazen van Studio 100, zei een maand geleden nog in zijn talkshow De Tafel van Vier “eerst te moeten weten wat er exact aan de hand is” en het onderzoek te willen afwachten. “Maar laat ons duidelijk zijn: het mentaal welzijn en veiligheid van ons personeel is heel belangrijk.”