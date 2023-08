Studie toont aan: er is een verband tussen toenemende luchtvervuiling en antibioticaresistentie

Ademen we door luchtvervuiling ook bacteriën in die ons resistent maken voor antibiotica? Britse en Chinese wetenschappers denken van wel. In alle honderd landen die ze onderzochten, vonden ze een verband tussen toenemende luchtvervuiling en antibioticaresistentie.

Luchtvervuiling staat sowieso al bekend als de grootste milieubedreiging voor de wereldwijde volksgezondheid. Volgens wetenschappers kan blootstelling aan een hoge mate van luchtvervuiling iemand op korte termijn veel doen hoesten, moeite geven om te ademen en een astma-aanval bezorgen. Op lange termijn werd luchtvervuiling al gelinkt aan chronische hart- en vaatziekten en longkanker.

Daar komt nu mogelijk ook antibioticaresistentie bij. Een studie van Britse en Chinese wetenschappers, gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Planetary Health, vond immers voor de eerste keer “sterk bewijs dat toenemende luchtvervuiling geassocieerd kan worden met een verhoogd risico op antibioticaresistentie”.

De onderzoekers analyseerden data van meer dan honderd landen, voor een periode van bijna twintig jaar. Niet alleen vonden ze het verband terug in elk onderzocht land en elk continent, maar ze vonden ook dat de samenhang in de loop van de jaren sterker werd. Gemiddeld genomen zou een stijging van 10 procent in termen van luchtvervuiling, de antibioticaresistentie met 1,1 procent doen toenemen. Zonder aanpassingen aan de luchtkwaliteit, zou tegen 2050 17 procent van de wereldbevolking resistent zijn voor antibiotica.

Vroegtijdig sterven

Dat is een enorm probleem, want antibioticaresistentie is nu al een van de snelst stijgende gezondheidsbedreigingen ter wereld. Terwijl bacteriële infecties sinds de ontdekking van penicilline in 1928 steeds minder een dodelijke afloop kenden, zorgt veelvuldig of verkeerd gebruik van antibiotica ervoor dat hun werking bij alsmaar meer mensen afneemt.

Jaarlijks sterven er volgens The Guardian, die over het nieuwe onderzoek bericht, al naar schatting 1,3 miljoen mensen aan infecties omdat hun lichaam niet langer reageert op antibiotica. De onderzoekers vermoeden dat in 2018 480.000 mensen vroegtijdig stierven door een antibioticaresistentie die het gevolg was van luchtvervuiling. Tegen 2050 zou dat aantal bijna verdubbelen.

Hoe luchtvervuiling juist bijdraagt tot antibioticaresistentie moet nu nog verder onderzocht worden. De wetenschappers vermoeden wel nu al dat PM2.5 een rol speelt. “Dat zijn minuscule stofdeeltjes waar resistente bacteriën zich op kunnen hechten en die vervolgens door mensen ingehaleerd kunnen worden”, legt professor milieubiologie Tim Nawrot (UHasselt) uit.

Die bacteriën komen dan bijvoorbeeld in de lucht terecht doordat ze uitgeademd worden door vee dat met antibiotica behandeld is. “Het is nog te vroeg om met zekerheid één oorzaak aan te duiden”, aldus Nawrot. “Maar de resultaten illustreren – net zoals Covid-19 – in ieder geval hoe sterk onze gezondheid samenhangt met de gezondheid van de planeet. Er zijn al honderden redenen om luchtvervuiling aan te pakken. Dit geeft er nog een extra.”