Studie: Noordpoolgebied warmt vier keer sneller op dan rest van de wereld

Eerder was uit onderzoek van verschillende wetenschappelijke instanties, waaronder de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), gebleken dat de meest noordelijke gebieden op aarde tweemaal zo snel opwarmden als andere regio’s. Maar het is dus nog dramatischer gesteld, ontdekten onderzoekers nu.

Wetenschappers van het Finse Meteorologisch Instituut keken naar de temperatuurgegevens die van 1979 tot 2021 werden opgetekend. Ze stelden vast dat het hele Noordpoolgebied sinds 1979 3,8 keer sneller is opgewarmd dan het globale gemiddelde.

Gebieden dichterbij de Noordpool warmden daarbij nog sneller op dan gebieden verder naar het zuiden, zo bleek nog uit de studie. Op sommige locaties was de opwarming extreem. Het gebied rond Novaya Zemlya bijvoorbeeld, een eilandengroep in Noordoost-Rusland, werd zeven keer sneller warmer dan het globale gemiddelde.

Smeltend zee-ijs

Die snellere opwarming is een fenomeen dat ‘Arctische versterking’ genoemd wordt. Volgens de Finse klimaatwetenschapper Mika Rantanen, die de studie leidde, is dit deels te wijten aan het smeltende zee-ijs. Doordat dat ijs smelt, kan de warmte van de oceaan naar de atmosfeer doorstromen.

Het nieuwe onderzoek volgt amper een dag nadat een andere onthutsende studie gepubliceerd werd over de andere kant van de wereld. De Oost-Antarctische IJskap, die bekendstaat als de ‘slapende reus’, zou de zeespiegel de komende eeuwen in zijn eentje met wel vijf meter kunnen doen stijgen, indien de opwarming van de aarde in het huidige tempo doorgaat.

De stijging van de zeespiegel wordt ook in de hand gewerkt door de opwarming van het Noordpoolgebied. De opwarming van beide polen kan wereldwijd dus dramatische gevolgen hebben.