Studeren wordt ook voor lagere middenklasse te duur, waarschuwt Vlaamse Vereniging van Studenten

Door een fout bij de administratie krijgt Jordi de Kokere (22), bachelorstudent chemie, zijn studietoelage pas ten vroegste in januari. Dat voelen ze ten huize de Kokere, waar ze alleen al voor het labomateriaal voor de practica makkelijk 130 euro moeten ophoesten. “Ook mijn eigen kosten zijn dit jaar sterk gestegen. Inkopen doen is een pak duurder geworden, terwijl mijn bij-job nog steeds evenveel betaalt. Ik moet veel meer letten op wat ik uitgeef.”

Net als zoveel studenten voelt De Kokere dat studeren dit academiejaar duurder dan ooit is. CEBUD, de onderzoeksgroep van hogeschool Thomas More, berekende dat het studentenleven dit academiejaar minstens 15.346 euro kost, 1.243 euro meer dan vorig jaar. Zo betaal je voor een kot dit jaar maandelijks gemiddeld zeker 392 euro, ­tegenover 358 vorig jaar. En niet enkel de week doorkomen wordt duurder, ook het hele academiejaar kost meer. Afgelopen week berichtte deze krant dat het inschrijvingsgeld elf procent zou stijgen door een automatische indexeringsmechanisme.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) vreest dat studeren voor een steeds grotere groep onbetaalbaar wordt. “Niet alleen de allerarmsten, maar ook de lagere middenklasse heeft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen”, zegt voorzitter Julien De Wit. De studentenvoorzieningen van de Katholieke Universiteit ­Leuven en de VUB kregen dit jaar de helft meer telefoontjes en mails dan vorig jaar. Ook bij de Vlaamse hogescholen steeg de vraag naar financiële ondersteuning met een derde, signaleerde de Vlaamse Hogescholenraad.

Meer transparantie

De VVS hoopt dat het aantal STUVO-enveloppes, subsidies van de overheid voor studentenvoorzieningen, mee stijgt met het aantal hulpvragen. Ook de bedragen die men mag verdienen om in aanmerking te komen voor een studiebeurs zouden volgens de VVS moeten opgetrokken worden. “De kosten zijn nu eenmaal ook gestegen. We ontvangen vandaag zelfs meldingen van gezinnen met twee werkende ouders die moeite hebben om de studiekosten te betalen”, zegt De Wit. In totaal bepleit de vereniging veertig maatregelen om studeren betaalbaar te houden, waaronder ook meer transparantie over de totale studiekosten van een opleiding en minstens één gezonde maaltijd per dag in studentenrestaurants voor een lage prijs aanbieden.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat de middelen voor studentenvoorzieningen dit jaar al fors verhoogd zijn. “Als er meer studenten in de problemen komen, dan komt dat door alle prijsstijgingen in de samenleving. We moeten de vraag stellen of we de onderwijsmiddelen moeten gebruiken om die prijsstijgingen op te vangen”, zegt woordvoerder Michaël Devoldere.

De VVS vreest dat er zonder extra maatregelen heel wat studenten zullen overwegen vroeger te stoppen met hun studies. Dat is ook bij Jordi het geval. “Ik heb besloten om geen master meer te doen. Het hogere inschrijvingsgeld speelde daar zeker in mee.”