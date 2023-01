Stroomstoring in Tilburg verholpen, Efteling-attracties weer opgestart

De storing trad even na 14 uur op en was even voor 16 uur van de baan. Een woordvoerder van de Efteling liet weten dat de meeste attracties binnen nu en korte tijd weer gaan draaien.

Als gevolg van de stroomstoring ontstonden diverse problemen. Meerdere attracties in de Efteling moesten worden ontruimd. Het ging hierbij onder meer om de Monorail, de zwanenbootjes en de Python.

“Voor onze gasten was het vervelend”, zegt de woordvoerder, die hierbij benadrukt dat alles snel en veilig is gegaan. “Voor ons is het een procedure.” Nog volgens de Efteling moest niemand op de kop blijven hangen tijdens de stroomstoring.

Meerdere verkeerslichten in de regio waren uitgevallen, wat voor chaos op de weg zorgde.