Stroompanne in Antwerpen opgelost: trams, liften en verkeerslichten doen het weer

De lokale politie bevestigde rond 11 uur dinsdagvoormiddag dat de impact van de stroompanne zeer groot was. Op verschillende plaatsen werkten de verkeerslichten niet en ook de Waaslandtunnel werd afgesloten. Vervoersmaatschappij De Lijn liet weten dat het premetroverkeer stil lag, op de lijnen 8 en 10 onder de Turnhoutsebaan na. De getroffen premetrostations moesten geëvacueerd worden.

“Trams konden niet meer rijden, de brandweer kreeg oproepen omdat mensen vastzaten in liften en verkeerslichten werkten op veel plaatsen niet”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. “We waarschuwden mensen om hun rijstijl aan te passen en hoffelijk en geduldig te zijn. Onze ploegen van de verkeerspolitie waren op pad, maar uiteraard zijn er meer kruispunten in de stad dan beschikbare inspecteurs. We coördineren de situatie in samenspraak met alle hulpdiensten en netbeheerder Fluvius.”

Het ging om een gebied van district Merksem tot Antwerpen-Noord en het centrum van de stad. Antwerpen-Zuid bleef gespaard. Over de oorzaak is nog niets bekend, maar netbeheerder Fluvius kon het probleem wel binnen het uur oplossen. Intussen is er overal weer stroom in de stad. Dat bevestigt brandweerwoordvoerder Kristof Geens.

Op dit moment is ook de Waaslandtunnel afgesloten voor alle verkeer als gevolg van de stroompanne. https://t.co/KyyQanAapD — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) 10 januari 2023

“We hebben een enorm druk uur gehad maar intussen is er overal terug elektriciteit. We hebben het druk gehad met mensen uit liften te halen en er gingen ook veel brandalarmen af. Bij stroompannes is het gebruikelijk dat bepaalde brandmeldcentrales storingen krijgen en dan gaan alarmen af. Meestal gaat het dan om valse brandmeldingen, maar uiteraard moeten onze ploegen ze wel gaan checken, want er zou maar eens een echte brand tussen kunnen zitten.”

De brandweer moest twintig keer uitrukken tussen 11 en 12 uur voor mensen die vastzaten in liften en valse brandmeldingen.