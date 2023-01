Stromae en Pommelien Thijs winnen elk drie MIA’s, Nederlandstalige muziek scoort zwaar

Dat Stromae een van de winnaars zou worden bij de uitreiking van de Music Industry Awards (MIA’s) stond in de sterren geschreven. Met zijn negen nominaties was hij de grote favoriet. Uiteindelijk wist hij ‘slechts’ drie nominaties te verzilveren: Stromae ontving een MIA in de sectorcategorieën auteur/componist, liveact en videoclip voor zijn single ‘L’enfer’. In onder meer de categorieën album, pop, solo man en hit van het jaar – allemaal categorieën waar de winnaar door de stemmen van het publiek gekozen werd – verloor hij het pleit. De drie MIA’s betekenen wel dat Stromae in totaal al twintig MIA’s kreeg, een absoluut record.

Naast Stromae was Pommelien Thijs de grote winnaar van de avond. De zangeres, die doorbrak dankzij de Ketnet-reeks #LikeMe, kreeg ook drie MIA’s. Zij won in de in de categorieën doorbraak, solo vrouw en hit van het jaar 2022 voor haar song ‘Ongewoon’. Voor Thijs, die vijf keer genomineerd was, was het de eerste keer dat ze een MIA won.

Haar #LikeMe-collega Camille Dhont mocht ook tevreden naar huis. Ze kreeg de MIA in de categorieën Nederlandstalig en pop. In die laatste categorie haalde ze het van Stromae, Angèle en Oscar and the Wolf. Nog meer Nederlandstalige victorie kwam er dankzij Metejoor. De zanger, ook bekend als Joris Van Rossem, kreeg de MIA voor solo man en album voor zijn debuutplaat Metejoor. In beide categorieën was onder meer ook Stromae genomineerd.

Regi en Charlotte Adigéry

Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, die acht keer genomineerd waren, moesten uiteindelijk tevreden zijn met twee MIA’s. Zij wonnen de prijs voor artwork en producer, allebei categorieën waarvoor alleen de muzieksector kon stemmen. Tamino haalde het in de categorie alternative.

Regi won voor het tweede jaar op rij in de categorie dance. Clouseau werd bekroond als groep van het jaar, Coely in de categorie hiphop en Willy Sommers in de categorie Vlaams populair. Drumster Stefanie Mannaerts van de groep Brutus won in de sectorcategorie muzikant. Angèle (zeven nominaties) en Oscar and the Wolf (vier nominaties) moesten met lege handen naar huis.

Eerder was al bekend dat Vaya Con Dios de Lifetime Achievement Award zou krijgen. Dani Klein kreeg, als laatste originele lid van de band, de onderscheiding uit handen van Stromae. Hedwig De Meyer, de oprichter van Stageco, mocht de Sector Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen.