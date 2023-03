Stromae annuleert opnieuw drie concerten in Frankrijk omwille van medische redenen

De zanger heeft in totaal zes van zijn Franse concerten geannuleerd wegens ‘medische redenen’. De optredens voorzien voor na de paasvakantie, zijn voorlopig nog niet geschrapt.

Belgische fans van de zanger hadden dus meer geluk. Midden maart stond Stromae al in Paleis 12 in Brussel. In totaal had de artiest maar liefst acht concerten in ons land op de planning staan. De shows in kwestie waren bovendien ook allemaal uitverkocht: er zijn dus maar liefst 120.000 tickets aan de man gebracht.