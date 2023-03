Stromae annuleert drie concerten in Frankrijk omwille van medische redenen

“Met veel spijt moeten we jullie meedelen dat het optreden van Stromae niet langer doorgaat”, zo staat het op de Facebookpagina van Zénith, de concertzaal in Straatsburg waar Stromae vanavond normaal op het podium zou staan. Naast dat concert van vanavond gaan ook de shows van 23 en 24 maart in Amnéville niet langer door.

Ouest France schrijft dat het management van de zanger via een persbericht laten weten heeft dat de concerten omwille van “medische redenen” niet langer kunnen plaatsvinden. Meer informatie is er op dit moment nog niet.

Belgische fans van de zanger hadden dus meer geluk. Midden maart stond Stromae al in Paleis 12 in Brussel. In totaal had de artiest maar liefst acht concerten in ons land op de planning staan. De shows in kwestie waren bovendien ook allemaal uitverkocht: er zijn dus maar liefst 120.000 tickets aan de man gebracht.