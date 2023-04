Stromae annuleert al zijn optredens tot eind mei: ‘Ik moet de tijd nemen om beter te worden’

In totaal worden een vijftiental concerten geschrapt, onder meer in Amsterdam, Londen, Berlijn en Rome. De voorbije weken had Stromae ook al zes concerten in Frankrijk geannuleerd. Paul Van Haver, zoals de artiest echt heet, zegt dat hij vanwege zijn “huidige gezondheid” niet kan optreden.

“Ik ben tot het besef gekomen dat mijn huidige gezondheidstoestand me momenteel niet toestaat om jullie te zien”, schrijft Stromae in een bericht aan zijn fans. “Het spijt me dit nieuws met jullie te delen, het doet me enorm veel verdriet, maar ik moet mijn grenzen aangeven. Omringd door mijn familie moet ik de tijd nemen om beter te worden om weer te kunnen optreden.”

Wat er mis is, wil de popster niet kwijt. Wel zegt hij zeer binnenkort “positiever nieuws” te willen brengen en dat hij zijn tour snel wil hervatten.

Fans maakten zich al langer zorgen om de gezondheidstoestand van hun muzikale held, omdat er steeds maar concerten werden geannuleerd. De zanger was voorheen ook al een lange periode out door een slechte reactie op antimalaria-medicatie en een zware burn-out. “Er werd vastgesteld dat ik leed aan een psychische aandoening, veroorzaakt door het medicament. Ik was bang dat ik mezelf iets zou aandoen, ik was mezelf niet meer”, zei hij toen in een interview met Libération.

Stromae keerde in 2022 na die lange onderbreking terug op het podium en een nieuwe plaat Multitude. Het album was een weerspiegeling van de zware periode die hij achter de rug had, met als blikvanger de song ‘L’enfer’ over zelfmoordgedachten en eenzaamheid. Maar de zanger leek die donkere bladzijde omgedraaid te hebben.

Uit het archief Een interview met Stromae: ‘Nu is er balans in mijn leven, eigenlijk voor het eerst’

De eerstvolgende optredens op Stromaes agenda die voorlopig wel nog doorgaan, zijn die in Paleis 12 in Brussel op 1, 2 en 3 juni. De 38-jarige Brusselaar is wereldwijd een van de bestverkopende Franstalige artiesten.