Strijdlustig Antwerp zet deur op een kier voor groepsfase van Champions League. Maar nu wacht de hel van Athene

KIJK. Antwerp verslaat AEK met het kleinste verschil

Een knipoogje van Vincent Janssen richting Toby Alderweireld. Zo van: ‘ik had het je toch gezegd?’ Grote spelers staan er op belangrijke momenten. Alsof Vincent Janssen de competitiestart had gebruikt om naar dít moment toe te leven, met z’n geblondeerd kopje. De bal op maat van Arthur Vermeeren was geniaal, de afwerking van Janssen feilloos. Op het kwartier ging de Bosuil een tweede keer door de geluidsmuur. De eerste keer was vlak voor de aftrap, bij het aanhoren van dé hymne. ‘The Champions!’ Met die vroege goal zette Janssen Antwerp op rozen tegen de Grieken, maar het zette de Great Old wel aan het denken. Doorduwen of niet?

Beeld BELGA

AEK groeide wel snel in de wedstrijd. Levi Garcia kreeg twee kopkansen en Toby Alderweireld blokte zijn schot in laatste instantie nog af. Antwerp mopperde niet toen de man uit Trinidad & Tobago na een halfuur met een spierblessure naar de kant moest. Antwerp moest zich noodgedwongen beperken tot het verdedigen van de voorsprong. Door het vertrek van Avila naar Amsterdam moest Van Bommel herschikken in de defensie. De 19-jarige Soumaïla Coulibaly werd voor de leeuwen gegooid tegen AEK Athene. Hij doorstond zijn vuurdoop probleemloos. Vermeeren gooide zich ook nog eens in de baan van een schot van Pineda en Butez redde een knal van Hajsafi.

Rood Bataille

Antwerp moest het spel al ondergaan en de opdracht werd nog een pak gecompliceerder kort na rust. Bataille wilde het zeldzame steekje oprapen dat Keita liet vallen en betaalde daar een zware prijs voor. Geen bal, wel vol de enkel van Gacinovic. Een domper, maar de rode kaart was terecht. Van Bommel bracht Zeno Van Den Bosch en Sam Vines, Antwerp met vijf achterin. Een dik half uur pompen of verzuipen. De kooi van Butez werd omsingeld, maar Antwerp weigerde te capituleren. Tot in het diepst van hun krachtenarsenaal gingen ze, de mannen van Van Bommel.

De deur naar de poulefase van de Champions League staat al op een kier voor onze landskampioen. Aan de Great Old om ze volgende week in Athene helemaal open te duwen. Ondanks de krappe voorgift wordt dat een lastige klus. Er wacht Antwerp een heksenketel in Griekenland en niet enkel omdat de temperaturen richting de 35 graden gaan. Het zweten, puffen en knokken voor een afspraak met de geschiedenis.