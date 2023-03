Strade Bianche: Lotte Kopecky grijpt naast tweede zege op rij in Siena na millimetersprint tegen ploeggenote Demi Vollering

Opschudding op iets meer dan vijftien kilometer van de streep, toen Vollering, die solo de achtervolging op de Amerikaanse leidster Kristen Faulkner had ingezet, geconfronteerd werd met een losgeslagen paard op de Toscaanse wegen. Vollering schrok en ging even in de remmen, waardoor ze weer een handvol seconden verloor in de achtervolging. Bij een volgend beeld was het paard onderuit gegaan in een bocht en kon Vollering verder rijden.

Vollering kreeg het gezelschap van Kopecky en bij het binnenrijden van Siena grepen ze Faulkner bij de lurven. In de daaropvolgende sprint met twee moest er een fotofinish aan te pas komen vooraleer de winnares met zekerheid aangeduid kon worden.