Stormy Daniels was ‘verdrietig’ om Trump in rechtbank te zien: ‘De koning is onttroond’

Donald Trump werd deze week aangeklaagd in de zaak rond de betaling van zwijggeld aan ex-pornoster Stormy Daniels in 2016. Hij pleitte onschuldig op alle 34 aanklachten die tegen hem zijn geformuleerd. Daniels, echte naam Stephanie Clifford, bekeek de voorgeleiding op televisie en reageerde bij Piers Morgan in een uitgebreid interview, waarvan delen op Twitter werden geplaatst.

“Eerst dacht ik dat ik opgewonden zou zijn toen de dag eindelijk kwam”, klinkt het. “Ik had nooit gedacht dat het echt zou gebeuren. Ik dacht dat hij er vanaf zou komen zonder verantwoording af te leggen. Toen ik wist dat het er toch van zou komen, dacht ik dat ik opgewonden zou zijn of me gerechtvaardigd zou voelen, maar het was nogal een anticlimax.”

Lees ook Net zo’n grote mond als Trump, maar slimmer: wie is Stormy Daniels, de vrouw achter de eerste strafzaak van de oud-president?

De Amerikaanse actrice zegt dat ze ergens wel blij was dat Trump zich eindelijk moest verantwoorden voor de feiten. “De koning is onttroond. Hij is niet langer onaantastbaar. Niemand zou onaantastbaar moeten zijn. Het maakt niet uit wat je job is, of je de president bent, je moet verantwoordelijk gehouden worden voor je daden.”

“Maar dit is iemand die door ons land werd verkozen. Was er geen betere optie? Ik voelde een waaier aan emoties, maar het verdriet was het meest impactvol en schokkend.”

Donald Trump in de rechtbank in New York. Beeld Photo News

Niet naar gevangenis

Als het van de Amerikaanse actrice zou afhangen, moet Trump niet naar de gevangenis. “Ik denk niet dat zijn wandaden tegen mij opsluiting waard zijn.” Wel vindt Daniels dat de oud-president de cel in moet als hij schuldig wordt bevonden in andere zaken, zoals zijn poging om zijn verkiezingsverlies in 2020 ongedaan te maken en het achterhouden van vertrouwelijke overheidsdocumenten. Als dat niet gebeurt, aldus Daniels, “opent dat de deur voor andere mensen om te denken dat ze daarmee weg kunnen komen, en erger.”

De betaling van zwijggeld is op zich niet strafbaar, maar aanklagers vervolgen Trump onder meer omdat de regels voor campagnefinanciering zouden zijn geschonden. De volgende zitting in de zaak is gepland voor 4 december. Een proces zou in januari volgend jaar kunnen starten.

Trump, die kandidaat is om opnieuw president te worden, heeft de 34 aanklachten in de zwijggeldzaak afgedaan als een heksenjacht en inmenging in de presidentsverkiezingen die in 2024 gepland staan. “Ik had nooit gedacht dat dit mogelijk was in Amerika”, zo reageerde hij dinsdag enkele uren nadat hij bij de rechter was verschenen. “De enige misdaad die ik heb begaan, is ons land moedig te hebben verdedigd tegen diegenen die het willen vernietigen”, aldus de voormalige Amerikaanse president.