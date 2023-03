Stormloop Liverpool blijft uit bij Real Madrid, Napoli met overtuiging naar laatste 8 Champions League

Hoewel er een stormloop van Liverpool werd verwacht, hadden beide elftallen van het begin aanvallende intenties. Dat leidde vooral voor rust tot een aantrekkelijk duel van een hoog niveau, met kansen over en weer. Beide doelmannen, Thibaut Courtois (Madrid) en Alisson, blonken uit.

Liverpool had aanvankelijk de mogelijkheden om afstand te nemen, maar Cody Gakpo, Darwin Núñez en vooral Diogo Jota kwamen niet voorbij doelman Courtois. Aan de andere kant deden zich net zoveel kansen voor, die werden gemist door onder meer Vinícius Júnior en Federico Valverde. Eduardo Camavinga schoot op de lat.

Na de hervatting verdween langzaam maar zeker de overtuiging aan de kant van Liverpool en kon Real Madrid het duel zonder al te grote problemen uitspelen. In de 78e minuut bij gelopen koers kwam Real Madrid door een doelpunt van Karim Benzema op 1-0, na voorbereidend werk van Vinícius Júnior.

Gakpo en Virgil van Dijk stonden in de basis bij Liverpool. Met naast Gakpo ook Mohamed Salah, Nunez en Jota had coach Jürgen Klopp vier aanvallers aan het duel laten beginnen. Aanvoerder Jordan Henderson en talent Stefan Bajcetic konden niet meedoen in de Spaanse hoofdstad. Ze waren niet fit.

Vorige maand kwam Liverpool op Anfield met 2-0 voor, maar daarna kwam Real Madrid op schot. Vinícius Júnior en Benzema waren in Engeland beiden twee keer trefzeker.

Real Madrid versloeg Liverpool vorig seizoen in de finale van het toernooi, 1-0.

Napoli

Napoli heeft zich dan weer met groot vertoon van macht verzekerd van een plek bij de laatste acht van de Champions League. Dat lukte de club nooit eerder. De koploper van Italië was op eigen veld met 3-0 te sterk voor Eintracht Frankfurt, momenteel subtopper in de Duitse Bundesliga. Napoli had in Duitsland al met 2-0 gewonnen.

Napoli, dat in de groepsfase Ajax uitschakelde, is de derde Italiaanse ploeg in de kwartfinales van de Champions League. Eerder schaarden Internazionale en AC Milan zich al bij de laatste acht.

Beeld Photo News

Victor Osimhen nam twee doelpunten voor zijn rekening in Napels. In de blessuretijd van de eerste helft kopte de Nigeriaanse aanvaller Napoli op voorsprong, kort na rust tikte hij raak na een voorzet van captain Giovanni Di Lorenzo.

Piotr Zielinski bepaalde na ruim een uur de eindstand uit een strafschop. Zielinski was zelf naar de grond gewerkt, door de Zwitser Djibril Sow. In het laatste half uur bleven doelpunten uit en werd de volledige voorhoede van de thuisploeg naar de kant gehaald door trainer Luciano Spalletti.

De Duitsers waren aanvallend onmachtig, mede door de absentie van aanvaller Randal Kolo Muani. Hij kreeg in de heenwedstrijd rood en miste dus het duel in Italië.

De wedstrijd werd voorafgegaan door rellen in Napels. Er zijn vermoedelijk honderden Duitse fans in Napels, hoewel zij geen toegang hadden tot het stadion. De Italiaanse autoriteiten verboden dat eerder, uit angst voor ongeregeldheden. De vrees bestond al dat veel Eintracht-fans zich hierdoor niet zouden laten weerhouden de reis toch te maken.