Storingen bij Proximus: klanten kunnen niet bellen door ‘instabiliteit’ op netwerk

Proximus kampt met “instabiliteit” op het netwerk wat betreft oproepen van mobiele toestellen naar andere mobiele toestellen. “Sommige klanten kunnen daardoor problemen ondervinden”, klinkt het. “Onze techniekers werken aan een oplossing.” Voor oproepen naar vaste lijnen zou er geen probleem zijn.

Volgens de website allestoringen.be was er een rond 11 uur een piek in het aantal meldingen, voornamelijk in Brussel en Antwerpen. De panne zou vooral invloed hebben op telefoongesprekken, maar niet op de sms’jes of het internetnetwerk.

Bellers horen geen kiestoon en krijgen meteen de boodschap dat de persoon die ze proberen te bellen niet bereikbaar is.