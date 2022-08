Stopt Serena Williams na de US Open met tennissen? ‘Het aftellen is begonnen’

Tennisster Serena Williams lijkt zich op te maken voor haar afscheid als tennisster. “Ik heb nooit van het woord pensioen gehouden. Ik wil jullie vertellen dat ik evolueer, weg van tennis, naar andere dingen die belangrijk voor me zijn.”

De Amerikaanse heeft het naar eigen zeggen erg moeilijk met haar afscheid. “Ik ga eerlijk zijn: er schuilt geen geluk voor mij in dit onderwerp”, klinkt het. “Ik voel vooral pijn. Dit is het zwaarste wat ik me ooit had kunnen inbeelden. Ik haat het. Ik wil niet dat het voorbij is, maar aan de andere kant ben ik klaar voor wat komt.”

“Er komt een tijd in het leven dat we moeten besluiten om een andere richting in te slaan,” zegt Williams ook in een post op Instagram. “Het tijdstip is altijd moeilijk als je zoveel van iets houdt. En wat hou ik van tennis. Maar nu is het aftellen begonnen. Ik moet me focussen op het moederschap, mijn spirituele doelen en eindelijk een andere Serena ontdekken.”

De Amerikaanse geldt als een legende in het tennis, met 23 grandslamtitels achter haar naam. Ze won zeven keer de Australian Open, drie keer Roland Garros, zeven keer Wimbledon en zes keer de US Open. Doorheen haar carrière verzamelde ze 95 miljoen euro aan prijzengeld.

Ze won in 2017 op de Australian Open voor het laatst een grandslamtoernooi. De laatste jaren zakte ze door de geboorte van dochtertje in 2017 en een blessure weg op de wereldranglijst. Op een WTA-toernooi in Toronto boekte ze gisteren haar eerste zege in veertien maanden tijd.