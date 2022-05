‘Stoppen op ons hoogtepunt’: KISS houdt er definitief mee op na wereldtour

In 2018 kondigde de band, bekend van hits als ‘Detroit Rock City’, ‘Rock and Roll All Nite’ en ‘I Was Made For Lovin’ You’, nog een comeback aan met een laatste tournee. Nu is het opnieuw tijd voor pensioen, zegt Simmons.

“De reden om te stoppen met toeren is trots en zelfrespect, en de liefde en admiratie voor de fans”, zei de bassist in Whiplash op de Amerikaanse radiozender KLOS. “Het laatste wat je wil zijn is een wereldkampioen boksen die te lang in de ring blijft. Het is maar een kwestie van tijd voor je benen je niet meer kunnen dragen, en je gaat verliezen.”

“We hebben boksers gezien die te lang in de ring bleven, en bands die te lang zijn blijven toeren”, zegt Simmons. “Ze vergeten de teksten en je ziet de diepe rimpels in hun gezichten. Het is simpelweg hoe het leven is, zoals we dat kennen hier op aarde.”

“Dus we doen het juiste. We stoppen op ons hoogtepunt”, besluit Simmons. “Tijdens het laatste optreden dat we doen als een toerende band, zal ik huilen als een twaalfjarig kind op wiens voet net is getrapt.”

Wie KISS nog aan het werk wil zien: op 6 juni strijkt de band neer in het Antwerpse Sportpaleis. Na een reeks optredens in Europa en Australië deze zomer, trekt de band vervolgens naar Noord-Amerika later dit jaar, waar ze nog enkele festivals zullen afwerken.