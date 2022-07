Stookoliecheque van 225 euro vanaf vandaag beschikbaar

Sinds de Russische invasie in Oekraïne is de energiefactuur bij veel gezinnen sterk gestegen. Om die stijging in te tomen heeft de federale overheid beslist om gezinnen “bij de aankoop van huisbrandolie of propaan in bulk” te steunen. Specifiek gaat het om een cheque van 225 euro.

Wanneer kom ik aanmerking?

De cheque wordt aan gezinnen toegekend die stookolie gebruiken als verwarming van hun hoofdverblijfplaats. Dat zijn er zo’n 1,6 miljoen. Tweede verblijven komen dus niet in aanmerking. Het geldt voor leveringen die zijn uitgevoerd tussen 15 november 2021 en 31 december 2022.

“Je kan de aanvraag doen tot 10 januari 2023”, zegt Lien Meurrise van de FOD Economie. “De mensen hebben dus nog alle tijd om hun aanvraag in te dienen. Je moet je dus niet haasten.”

Hoe vraag ik de cheque aan?

Je kunt de toelage krijgen door een formulier online in te vullen. Er zijn twee soorten formulieren, afhankelijk van je type woning. Je hebt er eentje voor een individuele woning en eentje voor een woning in gemeenschappelijk eigendom. Telkens moet je een kopie van de factuur van de laatste levering en een betalingsbewijs toevoegen. Beide formulieren dienen online ingediend worden via een elektronisch platform.

Een andere mogelijkheid is om het formulier af te drukken en aangetekend op te sturen naar de FOD Economie, op het volgende adres: Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 225 euro. Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel.