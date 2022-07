Stikstofdossier overrompelt ambtenaren: vrijwilligers gezocht om 10.000 bezwaarschriften te verwerken

Het openbaar onderzoek naar het stikstofakkoord nadert zijn ontknoping. Tegen komende zondag moeten alle gemeenten de bezwaren die door burgers en organisaties zijn ingediend overmaken aan het Vlaamse departement Omgeving. De administratie moet de klachten registreren, bundelen en inhoudelijk beoordelen. Vervolgens belandt de kwestie op het bord van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en haar collega’s in de regering.

Het belang van het onderzoek is enorm. Opgejaagd door het felle protest van de boeren riep regeringspartij cd&v iedereen die het oneens was op om bezwaar in te dienen. Hoewel Demir aanvankelijk “geen enkel rationeel argument” hoorde om terug te komen op het akkoord van de regering, beloofde ze dat ieder bezwaar ernstig zou worden onderzocht. Sindsdien staan de zenuwen strak gespannen. Hoeveel bezwaren duiken er op? En hoe sluitend zijn zij?

Een e-mail binnen de administratie die De Morgen kon inkijken, licht alvast een tipje van de sluier. “We verwachten meer dan 10.000 inspraakreacties”, schrijft Peter Cabus, secretaris-generaal van het departement Omgeving, op 6 juli. Hij heeft het over “een belangrijke en uitzonderlijke opdracht” die helaas ook net samenvalt met de zomervakantie. Al die bezwaarschriften verwerken blijkt dan ook makkelijker gezegd dan gedaan.

Warm welkom

“Uitzonderlijke tijden vergen uitzonderlijke maatregelen”, schrijft Cabus in dezelfde e-mail met een bijlage die ook aan de werknemers van een aantal andere instanties is gericht: het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de Vlaamse Milieumaatschappij. Iedereen met “een passie voor omgeving” wordt gevraagd om zich vrijwillig aan te sluiten bij het stikstofteam dat de bezwaarschriften moet verwerken.

De toon is voluntaristisch: de belofte op telewerk en “een warm welkom” moet de helpers over de streep trekken. Tegelijk is het ook wel duidelijk dat er vanuit de top bepaalde verwachtingen gelden. “We rekenen op jullie inzet”, klinkt het, gevolgd door de namen van alle leidende ambtenaren van bovengenoemde instanties.

Of de Vlaamse regering de organisatie van dit proces misschien onderschat heeft? Het kabinet-Demir zegt van niet. “Bij dossiers van deze omvang is het niet ongebruikelijk dat de administratie zich intern maximaal organiseert”, zegt woordvoerder Andy Pieters. “We zijn blij met vooruitziende ambtenaren.” De taak die voorligt, zal de administratie alleszins wel tot het uiterste drijven.

Naar schatting acht op de tien bezwaren zijn ingediend volgens een vaste template, zoals het voorbeeld dat de Boerenbond verspreidde onder de boeren. Maar burgers konden ook gewoon handgeschreven brieven indienen bij hun gemeente. Op deze manier werd de drempel zo laag mogelijk gehouden. Ongeveer twee op de tien bezwaren, waaronder soms lange epistels, hebben zo’n unieke vorm.