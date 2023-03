Stiefzoon schiet barones uit steenrijke Belgische familie dood

Het drama speelde zich omstreeks 10 uur af. Toen de hulpdiensten arriveerden, was de zakenvrouw al overleden. Wat Nicolas deze keer zo ver dreef, is voorlopig niet geweten. Het parket van Waals-Brabant geeft geen commentaar op de identiteit van de betrokkenen en zegt evenmin iets over de omstandigheden.

Myriam - geboren onder de naam Lechien - was de tweede vrouw van baron Guy Ullens. Hij is een Belgische zakenman, mecenas en filantroop. Volgens gespecialiseerde bronnen wordt zijn fortuin geschat op meer dan 2 miljard euro.

In 2009 richtte Myriam met ‘Maison Ullens’ haar eigen modelabel op. Tijdens een staatsbezoek in China droeg koningin Mathilde acht jaar geleden een jurk uit haar collectie.

De contacten met het Belgische koningshuis waren hartelijk. Beeld VTM Nieuws

Familievriendin van koningspaar

De familie staat bekend als de grootste verzamelaar van Chinese kunst in België. Ze bezaten ook heel wat aandelen van de Tiense suikerfabriek en de Weight Watchers.

Als Filip en Mathilde gingen skiën in het Zwitserse Verbier logeerden ze bij de familie Ullens. Myriam was dus een familievriendin van ons koningspaar. Ze overleefde eerder ook borstkanker.

Nicolas Ullens de Schooten is van zijn vrijheid beroofd en wordt vandaag nog verhoord. Hij is een voormalige agent van de Staatsveiligheid. Volgens sommige bronnen zou een erfeniskwestie het motief voor de schietpartij zijn. De stiefmoeder van Nicolas Ullens zou het vermogen van haar man hebben verkwist, nadat die een beroerte gekregen had.