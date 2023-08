Stickers in Krakau en Warschau roepen Poolse bevolking op om zich aan te sluiten bij Wagner

De stickers doken op verschillende plekken in het straatbeeld op. Eventuele geïnteresseerden werden via een QR-code doorverwezen naar een Russische website. “We hebben foto’s genomen, maar het is de eerste dag dat ze gespot werden. We kunnen er dan ook nog niet veel meer over zeggen”, aldus politiewoordvoerder Bartłomiej Izdebski.

Eerder werden de stickers ook al opgemerkt in Warschau. Een toevallige voorbijganger kon de man filmen die ze ophing.

10.000 soldaten aan grens

Polen voelt zich bedreigd door het Russische huurlingenleger, dat tentenkampen opzette in buurland Wit-Rusland. Als afschrikeffect zullen (op termijn) 10.000 soldaten aan de grens geposteerd worden. Zij moeten onder meer ook verhinderen dat migranten illegaal Polen binnenkomen.

Het Britse ministerie van Defensie laat intussen weten dat er een reële kans bestaat dat het Kremlin de Wagner-groep niet langer financiert. Het huurlingenleger zou ook ingekrimpt worden om te besparen op salariskosten.

Als Rusland niet meer betaalt, lijkt Wit-Rusland nu de belangrijkste geldschieter te zijn. “Maar als dat echt zo is, zou dat een aanzienlijke aanslag op de bescheiden middelen van dat land zijn”, klinkt het in een rapport.