Sterrenkundige Conny Aerts is eerste Belg ooit die Kavli Prijs voor Astrofysica wint

De Kavli Prijs in Astrofysica bekroont vooraanstaand onderzoek en uitzonderlijke verdiensten die kennis over het heelal aanzienlijk vooruithelpen. De Noorse Academie van Wetenschappen en Letteren heeft woensdag de laureaten voor dit jaar bekendgemaakt. Aerts deelt de prijs, die een miljoen euro waard is, met de Amerikaan Roger Ulrich en de Deen Jørgen Christensen-Dalsgaard. De drie worden gelauwerd om hun werk dat de grondslagen heeft gevormd voor de huidige theorie van sterstructuren.

Aerts is bekend om haar onderzoek naar sterren die heter en zwaarder zijn dan de zon. Ze ontwikkelde slimme analysemethodes om de karakteristieken van opgemeten trillingen van sterren te identificeren. Aerts en haar onderzoeksgroep leverden pionierswerk in de ontwikkeling van methodes om de trillingsmodi in snelroterende sterren te modelleren, wat leidde tot de eerste kwantitatieve schattingen van de massa van hun kernen en van hun interne rotatie. De resultaten van haar team leidden tot significante verbeteringen in de theorie van sterevolutie.

“Het is een fantastische eer om de 2022 Kavli Prijs in Astrofysica te mogen ontvangen”, reageert de professor. “Deze prijs brengt voor mij hulde aan de toegewijde inspanningen van mijn teamleden doorheen al die jaren en erkent ook het succes van de inclusieve teamaanpak die ik sinds 20 jaar implementeer aan KU Leuven. De prijs is ook een geweldige aanmoediging om verder onderzoek te voeren.”

De Kavli Prijs wordt elke twee jaar uitgereikt. De prijs staat bekend als een van de belangrijkste wetenschappelijke erkenningen na de Nobelprijs.