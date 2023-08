Sterke Belgian Cheetahs plaatsen zich voor finale 4x400 meter, Tornados uitgeschakeld

De top drie van elk van beide reeksen plaatste zich voor de finale, samen met de twee beste verliezende tijden over de reeksen heen. Met 3:23.63 eindigden de Cheetahs - na een ijzersterke ronde van slotloopster Ponette - in hun reeks op de derde plaats, na Groot-Brittannië (3:23.33) en de Verenigde Staten (3:23.63). De VS werd nog gediskwalificeerd waardoor de Belgische vrouwen een plek opschoven. De finale staat morgenavond (om 21u50) op het programma.

De Cheetahs moesten vrijdagavond nog een tegenslag verwerken, toen coach Carole Bam bekendmaakte dat Cynthia Bolingo uit voorzorg verstek liet gaan voor de reeksen van de 4x400 meter. Daags voordien had Bam al verstaan dat Bolingo, die in de individuele baanronde op een bijzonder knappe vijfde plaats eindigde, sinds de reeksen van dat nummer last ondervindt van de rechterkuit. Het gaat om een blessure waar ze al vanaf de start van het seizoen mee kampt en die bij momenten opspeelt.

De Belgische mannen hebben zich eerder op de avond niet kunnen plaatsen voor de finale op de 4x400 meter. Julien Watrin, Dylan Borlée, Robin Vanderbemden en Alexander Doom liepen in de tweede van twee reeksen 3:00.33 en konden de Belgian Tornados zo geen ticket voor de medaillestrijd bezorgen.

Lees ook ‘Zonder Nafi zal er wat geluk nodig zijn voor een medaille’: Memorial-baas Kim Gevaert blikt vooruit op WK atletiek

De Tornados eindigden in hun reeks als vijfde en moesten dus hopen op het vangnet van de verliezende tijden. Maar die hoop bleek tevergeefs. De Belgen moesten nog Botswana (uit reeks 1) en Nederland (uit reeks 2) voor zich dulden en grepen zo met de derde verliezende tijd net naast een finaleplaats.