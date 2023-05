Steeds sterkere zweem van belangenvermenging rond postdossiers op kabinet-De Sutter

Minister van Overheidsbedrijven De Sutter moest woensdag alle zeilen bijzetten toen De Tijd uitpakte met het nieuws dat twee kabinetsmedewerkers van haar op de loonlijst stonden van Bpost, zelfs toen zij over het beheercontract van datzelfde bedrijf onderhandelden. Wettelijk overschreed ze daarmee geen grens, maar de verstrengeling riep wel vragen op over mogelijke belangenvermenging op het kabinet.

Onlangs bleek uit een intern onderzoek dat Bpost de staat jarenlang te veel liet betalen voor haar diensten, zoals het afleveren van nummerplaten en het afhandelen van verkeersboetes. Ook doken er aanwijzingen op van illegale prijsafspraken bij het afsluiten van een contract over de krantenbedeling.

Ethische code

In een interview op Radio 1 zei De Sutter woensdag sussend dat de gedetacheerde medewerkers van Bpost een ethische code hadden ondertekend waarin ze beloofden om het algemeen belang te dienen. Ze stak haar hand in het vuur dat er geen sprake was van belangenvermenging. Bovendien suggereerde De Sutter dat de twee medewerkers niet gelinkt waren aan het uitdijende schandaal bij Bpost. “Het artikel (in De Tijd, adb) gaat over de onderhandeling van het beheerscontract. Dat is niet één van de contracten die onder vuur liggen bij Bpost”, zei ze.

Donderdag kwamen De Tijd en De Standaard echter opnieuw met WhatsApp-berichten naar buiten waarin Kurt Van Raemdonck, de kabinetschef van De Sutter, aan toenmalig Bpost-topman Dirk Tirez liet weten dat een van de twee gedetacheerden toch op het politiek hypergevoelige dossier van het krantencontract werkte. “C. W. heeft dit gevolgd”, klinkt het in een antwoord op een vraag van Tirez. C.W. is één van de twee gedetacheerden op het kabinet-De Sutter die op dat moment door Bpost betaald werden.

Heeft De Sutter tijdens het interview op Radio 1 gelogen? Het lijkt er toch - minstens - op dat ze de rol van één van haar kabinetsmedewerkers in het dossier van het krantencontract handig verzweeg. De WhatsApp-berichten bevestigen namelijk zwart op wit wat iedereen al vermoedde: dat de aanwezigheid van de Bpost-medewerkers de deur naar belangenvermenging in ook andere Bpost-dossiers wagenwijd openzette. Iets wat het kabinet-De Sutter weliswaar nog steeds ontkent.

In het voordeel van de belaagde De Sutter speelt dat de onderhandelingen over het krantencontract onder de bevoegdheid van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) vielen. Niet onder die van haar. Bovendien zaten nog andere kabinetsmedewerkers dan C.W. rond de tafel toen het dossier besproken werd in een interkabinettenwerkgroep. Volgens het kabinet-De Sutter was de inbreng van C.W. beperkt.

Vragen

Dit verhaal is nog niet ten einde, zo lijkt het. De afgelopen weken lekten steeds meer details uit over de verregaande verstrengeling tussen de Belgische staat en het postbedrijf, dat nochtans een beursgenoteerd bedrijf is. Hoe groter de betrokkenheid van de twee Bpost-medewerkers bij deze uitwassen, hoe pijnlijker voor de groene vicepremier. Zij belooft volgende week alvast “alle vragen te beantwoorden in het parlement”.

Woensdag sprak premier Alexander De Croo (Open Vld) nog zijn steun uit voor De Sutter. Maar hoe lang nog? Oppositielid Michael Freilich (N-VA) voert alvast de druk verder op: “Het blijkt nu dat de verklaringen van de minister niet waar bleken te zijn en dat de belangenvermenging op hoogste niveau gebeurde. Bovendien is het hallucinant dat een minister en haar kabinet actief lobbyen om een overheidsbedrijf zoveel mogelijk geld toe te stoppen. Tegen het algemeen belang in. Als dat bewezen is, zou de minister niet langer mogen aanblijven.”

Binnen Groen wordt tandenknarsend gesuggereerd dat de ontslagen Tirez een ‘vuile oorlog’ is begonnen tegen zijn voormalige voogdijminister. “Hij wil iedereen mee de dieperik intrekken.”