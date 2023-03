Steeds minder huismussenkolonies in onze tuin: ‘veiligheid wordt in grote mate door de groep bepaald’

Vogelbescherming Vlaanderen maakt zich zorgen over de huismus, ook al staat de vogelsoort steevast bovenaan de ranglijst van het Natuurpunt-vogeltelweekend. “Door tellingen weten we dat de grootte van de huismussenkolonies, zeker sinds 2002, is afgenomen. Dat is een probleem, omdat de veiligheid van de huismus in grote mate door de groep wordt bepaald”, schrijft de organisatie in het rapport.

“Veel essentiële handelingen, zoals een partner zoeken, hygiënische zorg en foerageren, zijn bij mussen groepsgebeurtenissen”, verduidelijkt Vogelbescherming Vlaanderen. “Bovendien worden de sociale processen onderschat: baltsende huismusmannetjes zijn succesvoller in een groep van tien of meer mannen dan wanneer ze alleen zijn of in een kleine groep.”

Waar er in 2002 gemiddeld zes tot tien broedparen geteld werden per locatie, zijn dat er sinds 2011 nog maar een tot vijf, blijkt uit cijfers van Vogelbescherming Vlaanderen. Groepsgroottes van meer dan tien huismussenkoppels zijn gereduceerd tot slechts 20 procent van alle waarnemingen. “Dat is geen goed resultaat, als je weet dat tien broedparen een kritieke onderdrempel vormt voor de overleving van huismussen”, aldus de natuurorganisatie.

Bovendien blijkt uit onderzoek volgens het huismussenrapport dat het totale aantal huismussen daalt. Voor de oorzaak wijst Vogelbescherming Vlaanderen naar de toenemende verstedelijking en de vermindering van (kleinschalig) groen in Brussel en Vlaanderen. “Hoe minder groenelementen binnen een afstand van enkele tientallen meters, hoe minder voedsel en schuil- en nestplaatsen een kolonie huismussen kan aanspreken, hoe moeilijker ze het hebben.”