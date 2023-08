Steeds meer Vlaamse moeders kiezen ervoor om met borstvoeding te starten

Het cijfer zit al jaren in een licht stijgende lijn. In 2021 ging het bijvoorbeeld om 81,6 procent van de moeders, in 2020 om 81,5 procent. In 2014 startte maar een dikke 76 procent van de pas bevallen vrouwen borstvoeding op.

Het agentschap Opgroeien is tevreden met die toename, zegt woordvoerder Niels Heselmans. De eerste 24 uur in het leven van een kind noemt hij “cruciaal”. “Met borstvoeding geef je een kind de beste start. Die eerste moedermelk bevat veel eiwitten, vitamines en mineralen en zit barstensvol stoffen die je kind beschermen tegen infecties en die het eigen afweersysteem stimuleren”, licht Heselmans toe.

Opgroeien ziet de borstvoeding wel afnemen naarmate de baby’s ouder worden. Op dag zes krijgt bijvoorbeeld nog maar 77,1 procent van hen volledig of aanvullende borstvoeding. Wanneer vrouwen weer aan het werk gaan, drie tot zes maanden na de geboorte, is dat nog 35 procent. Dat cijfer ligt bovendien iets lager dan in 2020, al was dat een coronajaar.

Combinatie met werken niet evident

Borstvoeding geven en werken is niet evident, maar kolven kan een oplossing bieden. Kind en Gezin lanceert nu onder de noemer #kolfgolf een campagne waarin aan moeders wordt gevraagd om hun kolfverhalen te delen op sociale media. “Zo willen we goede voorbeelden tonen om de overstap voor prille moeders naar het werkende leven vlotter te laten verlopen”, klinkt het.