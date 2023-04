‘Status quo is geen optie’: topman Carrefour roept op tot lagere lonen in supermarkten

CEO Geoffroy Gersdorff windt er geen doekjes om: “Het status quo is geen optie”. Dat de topman benadrukt dat hij “vandaag” geen plannen heeft om winkels te verzelfstandigen, klinkt eerder als een dreigement om dat in de toekomst wel te doen. De boodschap van de Carrefour-topman pookt de onrust in de sector van de supermarkten verder op. Bij Delhaize is al wekenlang een sociaal conflict aan de gang. De vakbonden protesteren met stakingen en blokkades tegen de plannen van Delhaize om zijn 128 eigen winkels te verzelfstandigen.

Ook bij Aldi ontstond onrust nadat Duitse media schreven dat door dalende marges bij Aldi Nord - de Noord-Duitse tak van de discountketen die ook in België actief is - mogelijk een grote herstructurering op komst is. De Belgische directie probeerde deze week via een interne mail het personeel gerust te stellen.

Paritaire comités

Een van de hete hangijzers in het debat rond supermarkten, draait om de verloning. De loons- en arbeidsvoorwaarden worden bepaald door de zogenaamde paritaire comités. Die verschillen voor werknemers van supermarkten in eigen beheer van de ketens en personeelsleden bij zelfstandigen die een supermarkt uitbaten. Bij die laatste liggen de lonen lager.

Colruyt pleitte eind maart in een brief aan minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) voor een meer gelijke verloning van alle werknemers in de sector.

Nu komt Carrefour dus met dezelfde eis. “Dat onze hypermarkten in paritair comité 312 zitten is problematisch”, zegt CEO Geoffroy Gersdorff in De Tijd. “Er moet een oplossing komen, want het status quo is geen optie.” De topman zegt “vandaag” geen plannen te hebben voor het verzelfstandigen van winkels, maar maakt duidelijk dat hij snel een oplossing wil. “Ik geef het drie maanden, zes maanden of een jaar - we zullen zien.”

Donderdag raakte bekend dat de Franse supermarktketen Carrefour een akkoord had bereikt met de Belgische groep Louis Delhaize - ook eigenaar van Cora en Match - om zijn winkels van Cora in Roemenië over te nemen. Het gaat om tien hypermarkten van Cora en acht Cora Urban-winkels, waar bijna 2.400 mensen werken. In Roemenië bezit de Franse supermarktgroep al honderden winkels, waaronder 43 hypermarkten. Die zijn goed voor een omzet van 2,6 miljard euro.