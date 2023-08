Statement van voetbalster dat gekust werd door Spaanse bondsvoorzitter Rubiales zou vervalst zijn

Vele Spaanse sites hebben al liveblogs opgestart, naar aanleiding van het statement dat de bond eerder de wereld instuurde. De reactie van de bond moest aantonen dat voetbalspeelster Jennifer Hermoso helemaal niet verveeld zat met de kus die de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales haar gaf tijdens de finale van het WK voetbal voor vrouwen in Australië.

“Het was een volledig spontaan wederzijds gebaar door de grote vreugde van het winnen van een WK”, werd de speelster daarin geciteerd. “De voorzitter en ik hebben een geweldige relatie. Zijn gedrag tegenover ons allemaal was prima en het was een natuurlijk gebaar van genegenheid en dankbaarheid.”

Sterspeelster Alexia Putellas en Jennifer Hermoso. Beeld Photo News

Holle woorden

Volgens Spaanse media bevat het statement louter holle woorden die afkomstig zijn van de communicatiedienst van de Spaanse voetbalbond Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Zo zou Hermoso gevraagd zijn om samen met Rubiales op te treden in een video waarin die laatste zijn excuses aanbood. “Doe het voor mijn meisjes”, zou Rubiales gezegd hebben. Hermoso weigerde.

Rubiales heeft bovendien al een klacht voor seksueel geweld aan z’n broek ingediend door Miguel Ángel Galán, de voorzitter van de Spaanse voetbaltrainersschool.

Ook Megan Rapinoe (38) heeft zich inmiddels gemengd in de discussie. Het uithangbord van de Amerikaanse nationale ploeg - die na het WK weliswaar haar afscheid aan Team USA aankondigde - en activiste, vindt dat de Spaanse voetbalbond met een huizenhoog probleem kampt. “Er was nog een ander beeld (verwijzend naar het obscene gebaar dat Rubiales maakte, red.) dat erop duidt hoe groot de vrouwenhaat en het seksisme binnen die federatie en die man (Rubiales, red.) is”, zei Rapino tegen The Atlantic.

Megan Rapinoe werd met de Verenigde Staten al in de achtste finales uitgeschakeld door Zweden. Beeld REUTERS

“In wat voor een verknipte wereld leven wij? Op het allergrootste podium, wanneer je zou moeten vieren, werd Jenni fysiek bejegend door die kerel. “Het deed me weer inzien hoe hard wij als vrouwen geacht worden zo'n gedrag te tolereren. Dan denk ik aan wat dit Spaanse team al heeft verwerkt. En sommige van de speelsters die vorig jaar muiterij hebben gepleegd, maken nog altijd geen deel uit van het team. Misschien dat dit voor een soort van winning spirit heeft gezorgd binnen de selectie, maar eigenlijk zou zoiets toch niet hoeven.”

Ook de Australiër Craig Foster, gewezen voetballer en bekend analist, veroordeelt het gedrag van Rubiales. “Vrouwen in de sport worden dagelijks onderworpen aan een extreem machtsverschil, objectivering, intimidatie, seksueel misbruik en een gebrek aan keuzevrijheid en macht”, schrijft Foster op X, het voormalige Twitter. “Dit is verschrikkelijk. Deze man moet van de FIFA en Spaanse bond meteen zijn ontslag krijgen.”

Spaanse premier

Dinsdag deed de Spaanse premier Pedro Sánchez al zijn zegje over het voorval. “Dat was een onacceptabele daad en de gemaakte excuses waren ook onvoldoende en ongepast”, zei hij op een persconferentie in Madrid. Eerder veroordeelde ook Spaans minister van Gelijkheid Irene Montero de kus. Ze betitelde de actie als “seksueel geweld”.

Aanvankelijk weigerde Rubiales zich te excuseren. “Laat ons geen aandacht geven aan idioten”, reageerde hij maandag bij radiozender COPE toen hij geconfronteerd werd met de negatieve reacties. “Ik heb geen nood aan meer bullshit en klootzakken. Laten we dit negeren en genieten. Zwijg me van losers die hier iets verkeerds in zien.”

Maar nadien gaf hij toe “dat hij het mis had” in een video die door de Spaanse voetbalbond werd verstuurd naar de grote Spaanse media. En waarin Hermoso dus weigerde te fungeren. “Ik heb spijt over wat gebeurd is tussen mij en een speelster, ook al gebeurde het zonder kwade bedoelingen en heel spontaan.”