Start rechtszaak stemmachinefabrikant tegen ‘Fox News’ met dag uitgesteld: ‘Partijen werken aan schikking’

Dominion beschuldigt Fox News van laster rond de Amerikaanse verkiezingen van 2020 en eist 1,6 miljard dollar (bijna 1,5 miljard euro). Het Amerikaans-Canadese bedrijf vindt dat Fox News zich aan laster schuldig heeft gemaakt door te berichten dat de stemmachines van Dominion waren gebruikt voor verkiezingsfraude, terwijl de redactie wist dat dat niet waar was.

Fox News beriep zich in eerste instantie op de persvrijheid en stelde in rechtbankpapieren dat de claims van Trump “ontegensprekelijk nieuwswaardig” waren. De zender werd in maart echter op de vingers getikt en mag persvrijheid niet meer aanvoeren, omdat de rechter het bewezen achtte dat de beweringen die werden uitgezonden onjuist en lasterlijk waren, en daardoor niet onder de wetten vallen die de pers beschermen.

Verschillende Amerikaanse media melden op basis van anonieme bronnen dat de rechter Fox News en Dominion een dag extra de tijd heeft gegeven om onderling een overeenkomst te bereiken.

Rechter Eric Davis liet vorige week weten dat hij achter gesloten deuren met potentiële juryleden had gesproken en meer dan genoeg keuze had aan geschikte mensen. Hij was toen van plan maandag zijn selectie bekend te maken, waarna de twee partijen aan hun openingsverklaringen zouden beginnen. Als Fox News en Dominion niet tot een overeenkomst komen, gaat de zaak dinsdagochtend om 09.00 uur (lokale tijd) van start. De zaak wordt behandeld in een rechtbank in Delaware en zal dan vermoedelijk enkele weken duren.