▶ Starship van SpaceX ontploft enkele minuten na lancering: ‘Test zal helpen betrouwbaarheid te verbeteren’

De lancering werd maandag afgeblazen omdat een ventiel aan boord was bevroren. De vluchtleiding ging toen wel door met aftellen, als generale repetitie. Vandaag lukte de lancering wel, om 14.50 uur Belgische tijd tweette SpaceX-eigenaar Elon Must dat de lancering ongeveer 37 minuten later zou plaatsvinden. Uiteindelijk vertrok Starship met enkele minuten vertraging.

Dat leek eerst goed te gaan, maar na vier minuten ontplofte de raket dan toch boven de Golf van Mexico. Het liep mis bij de geplande loskoppeling tussen de booster en capsule – waar later de bemanning zal in komen te zitten.

Starship na de lancering vanop de basis in Texas. Beeld AP

Toch spreekt SpaceX van een succes, gezien de lancering in het begin wel goed liep. “Bij een test als deze komt succes voort uit wat we leren, en de test van vandaag zal ons helpen de betrouwbaarheid van Starship te verbeteren nu SpaceX ernaar streeft leven op meerdere planeten mogelijk te maken”, klinkt het in een tweet.

SpaceX had op voorhand effectief de verwachtingen getemperd en benadrukt dat de vlucht bedoeld was om meer informatie te krijgen. Dat zou volgens het bedrijf ook lukken bij een “snel ongepland uit elkaar vallen” van het vaartuig.

With a test like this, success comes from what we learn, and today’s test will help us improve Starship’s reliability as SpaceX seeks to make life multi-planetary — SpaceX (@SpaceX) 20 april 2023

Het Starship meet 120 meter. Het ruimtevaartuig is daarmee 10 meter hoger dan de raketten die tussen 1968 en 1972 mensen naar de maan en terug hebben gebracht. Het Starship moet helpen om mensen richting de maan en Mars te brengen. SpaceX hoopt dat er in de toekomst honderd passagiers tegelijk aan boord naar de ruimte kunnen gaan.

Lees ook Brengt Starship van SpaceX ook mensen naar Mars? ‘Ze lopen straks niet één, maar twee generaties voor op de rest’

De lancering gebeurde vanaf de eigen ruimtebasis van SpaceX in de Amerikaanse staat Texas, aan de grens met Mexico. Het onderste deel is de 70 meter lange Super Heavy booster, met de motoren die ervoor moeten zorgen dat de raket opstijgt. Als dat werk erop zit, plonst de lanceerder in de Golf van Mexico. De 50 meter lange Starship-capsule, waar later mensen in moeten komen te zitten, vliegt dan door. Hij gaat over de Atlantische Oceaan, zuidelijk Afrika, de Indische Oceaan, Indonesië en de Grote Oceaan. Na anderhalf uur en bijna een compleet rondje rond de aarde moet hij neerkomen in de Grote Oceaan bij Hawaï.

Beeld via REUTERS

Het is nog niet bekend wanneer de eerste bemande vlucht met het Starship wordt uitgevoerd. Het ruimteschip moet ergens in de komende jaren onder meer een toeristisch rondje rond de maan en terug vliegen. De plaatsen aan boord zijn gekocht door een Japanse miljardair, Yusaku Maezawa. Hij gaat zelf mee, en wil dan onder anderen dj Steve Aoki meenemen.