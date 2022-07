Staking bij piloten Ryanair dit weekend: 59 vluchten afgelast

Van en naar Zaventem zijn zaterdag tot dusver vijf vertrekken en vijf aankomsten op de luchthaven van Zaventem afgelast op een totaal van zestien vertrekken en zestien aankomsten, deelde Brussels Airport donderdag mee.

Het gaat om vluchten met een Belgische bemanning. De andere vluchten vertrekken met een bemanning uit landen waar niet gestaakt wordt, preciseerde woordvoerster Nathalie Pierard van de luchthaven. Brussels Airport verwacht dezelfde situatie voor zondag. De situatie kan nog veranderen.

Ook vanaf Charleroi zijn veel vluchten geannuleerd, zo is donderdag van vakbondsafgevaardigde Didier Lebbe (CNE) vernomen. De redenen van de staking van dit weekend zijn volgens hem dezelfde als die van de actie van eind juni. De piloten voelen zich miskend en verwachten een loonsverhoging na een inlevering van 20 procent tijdens de coronacrisis.

“Ryanair zegt dat de activiteit op 115 procent ligt vergeleken met het niveau van 2019, niets verhindert dus een herwaardering van de lonen”, zei Lebbe aan Belga.

De Ierse luchtvaartmaatschappij tekende donderdag akkoorden over loonsverhoging met de Franse en Spaanse piloten. “Daarin is sprake van een terugkeer naar de lonen van 2020 in 2027", hekelde Lebbe. “Ik weet niet waarom ze dit ondertekend hebben, maar het is uitgesloten dat gelijkaardige akkoorden in België worden ondertekend.”

In België nam de directie van Ryanair geen contact met de vakbonden van de piloten om over de lonen te onderhandelen, voegde de vakbondsafgevaardigde eraan toe.

Passagiers gestrand

Een van de passagiers die wordt getroffen door de staking is Melissa Stuyts uit Ekeren. Ze is op dit moment met haar twee dochters op vakantie in Spanje, nabij Girona. Ze kreeg vandaag pas te horen dat haar vlucht van zaterdag is geannuleerd. Zitjes bemachtigen voor een vlucht op vrijdag of zondag bleek onmogelijk. “We zouden hier dus tot maandagavond vastzitten”, aldus Stuyts.

“Ik voel me in de steek gelaten door Ryanair", zegt de Belgische. Ze heeft nog het geluk dat haar vriend met de auto naar Spanje is gekomen om het gezin op te halen. “We zullen dus wel thuis geraken”. De bagage zal bij vrienden in de streek achtergelaten moeten worden, want die past niet in de wagen.

Het steekt Stuyts dat er vandaag tot een uur voor annulatie niets aan de hand leek bij Ryanair: “Ik kon gewoon nog inloggen om bij te betalen voor het kiezen van een stoelen”. Maar nu ze de schade op de vliegmaatschappij wil verhalen, geeft deze niet thuis. “Het formulier blokkeert en mijn naam wordt niet herkend”.