Stafchef Belgisch leger voorstander van herinvoering militaire dienstplicht: ‘Nadenken over de situatie’

De Belgische militaire dienst is in ons land afgeschaft in 1992. Dat was volgens Hofman een gevolg van de val van de Berlijnse muur, en het einde van de Koude Oorlog. Maar nu Rusland onder leiding van president Vladimir Poetin het westen opnieuw openlijk bedreigt, is de situatie veranderd, zegt Hofman.

“We moeten nadenken over de situatie. We kunnen de argumenten die tot de afschaffing hebben geleid opnieuw in overweging nemen, en ons dan afvragen of we militaire dienstplicht opnieuw kunnen invoeren. De noodzaak kan ontstaan dat we het grondgebied van de NAVO of van Europa moeten verdedigen, wat een dienstplicht zou rechtvaardigen. Het zou logisch zijn”, zegt Hofman.

Hij voegt er wel aan toe dat een herinvoering niet van vandaag op morgen mogelijk is. “Het zou morgen niet kunnen, maar de komende jaren wel. Er zijn budgetten, uitrusting en manschappen nodig om de dienstplichtigen op te leiden.”