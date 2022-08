Stadsbestuur Ieper bekijkt of extreemrechts festival Frontnacht kan doorgaan, Conner Rousseau dreigt met Vooruit uit stadsbestuur te stappen

De IJzerwake ontstond als radicale afscheuring van de IJzerbedevaart. Elk jaar brengt de organisatie eind augustus duizenden mensen bijeen in Steenstrate bij Ieper. Dit jaar wordt daar nog het extreemrechtse festival Frontnacht aan toegevoegd op zaterdag. Eerder protesteerde de actiegroep Vredescollectief Ieper al tegen het feit dat stad Ieper het festival een vergunning had verleend onder voorwaarden. Het collectief las de teksten na van enkele bands die er optreden, en kwam tot de conclusie dat die voorwaarden geschonden werden. In de teksten werden aanzet tot discriminatie en geweld, denkbeeld van rassuperioriteit of rassenhaat en neonazisme teruggevonden.

Volgens Het Nieuwsblad zijn ook veiligheidsdiensten ongerust over het evenement. “Een document van het Amerikaanse SITE Intelligence - een onderzoeksgroep die jihadistische, extreemlinkse en extreemrechtse activiteiten monitort - categoriseert het evenement als een extreemrechtse dreiging. Het document wordt gedeeld door verschillende Europese inlichtingendiensten”, zo schrijft de krant, na bevestiging van een bron bij een van de inlichtingendiensten. Volgens diezelfde bron zou er in de buurlanden ook onvrede zijn over het feit dat België Frontnacht niet heeft verboden.

De stad Ieper buigt zich vandaag over de kwestie. “Na het vergunnen van het evenement waren er duidelijke voorwaarden opgesteld. Zo mogen er geen groepen of bands spelen die banden hebben met het neonazisme”, legt schepen van Evenementen Diego Desmadryl (Open Vld) uit aan nieuwsagentschap Belga. “Veiligheidsdiensten hebben gecheckt of er aan de voorwaarden wordt voldaan en op basis van hun advies bekijken we of het festival kan doorgaan.”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau speelt het alvast hard. Hij dreigt bij VTM Nieuws met de socialistische partij uit het stadsbestuur van de vredesstad te stappen als het muziekfestival alsnog doorgaat. “We willen met Vooruit geen podium geven aan neonazi’s. Wij hopen dat het schepencollege beslist om het festival niet te laten doorgaan. Als het wel doorgaat, zal dat zonder Vooruit zijn”, zegt Rousseau.

Video. Conner Rousseau (Vooruit): ‘We willen geen podium geven aan neonazi’s’