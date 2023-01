Stadhuis en gerechtsgebouw in Mechelen bekogeld met molotovcocktails

Eerst zou het Huis van de Mechelaar in de Reuzestraat zijn bekogeld, nadien volgde er een gelijkaardige ontploffing aan het gerechtsgebouw van Mechelen. Daar zou er schade zijn aan de kabel van het afzuigsysteem, in het Huis van de Mechelaars is er glasbreuk vastgesteld aan het raam aan de inkomhal. De brandweer werd kreeg de situatie telkens snel onder controle.

Beeld Tim Van der Zeypen

De omstandigheden worden nu verder onderzocht door de lokale recherche van de politiezone Rivierenland. Voorlopig zijn er nog geen arrestaties uitgevoerd, maar Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open vld) heeft alle vertrouwen in zijn politiekorps. “Dit zijn zeer ernstige criminele feiten. Het gaat om brandstichting bij nacht”, klinkt het in een korte reactie.

“Onze recherche is nu met man en macht aanwezig en stelt alles in het werk om de verdachten zo snel mogelijk te identificeren. Wij hebben een reputatie om verdachten in zulke dossiers snel te vatten en ook in dit dossier heb ik alle vertrouwen in ons politiekorps dat we deze mensen snel zullen kunnen identificeren en voor de rechter kunnen brengen.”