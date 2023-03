Stad Gent kan mobiliteitsplan in Gentbrugge nog niet doorvoeren omdat inspraakprocedure niet correct is verlopen

De stad Gent wilde deze zomer een verkeersfilter instellen aan de drukke Gentbruggebrug. Dat mobiliteitsplan moet het doorgaand auto- en vrachtwagenverkeer tussen deelgemeentes Sint-Amandsberg en Gentbrugge te reduceren en zo de veiligheid voor fietsers en voetgangers verhogen. Maar zo’n tweehonderd zelfstandigen die een winkel nabij die brug hebben, zijn met dat plan niet gediend. Enkelen van hen namen een advocaat onder de arm en brachten de zaak voor de rechtbank.

Voorlopig lijken die handelaars hun slag thuis te halen. In kortgeding heeft een rechter beslist dat de stad voorlopig zelfs geen voorbereidende werken voor het wijkmobiliteitsplan mag beginnen. In principe is het vonnis niet gekant tegen het mobiliteitsplan, maar wel tegen de manier waarop de buurt inspraak heeft gehad in de totstandkoming ervan. Om wettig te zijn, moet de stad eerst een nieuw participatietraject volgen. Als dat niet gebeurt, moet de stad Gent een dwangsom van 25.000 euro per dag betalen.

“Wij zijn erg tevreden met de uitspraak”, zegt advocaat Dominique Blommaert op Radio 2. Hij vertegenwoordigt een vijftal handelaars. “De stad moet haar huiswerk opnieuw maken.”

Het vonnis is een tegenvaller voor Gents schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “We bestuderen het en bekijken wat we kunnen doen”, reageert hij. “Ik kan nu nog niet zeggen welke impact dit heeft op de mogelijke uitvoering van het mobiliteitsplan.” Wel overweegt de stad tegen het vonnis in beroep te gaan.