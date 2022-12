Staatsveiligheid stelde ruim 550 rapporten op over Russische inmenging in Brussel

Volgens een rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten gebruikt het Kremlin Brussel als een uitvalsbasis voor veel stichtingen en structuren om extreemrechtse kandidaten te steunen. De bedoeling: democratieën verzwakken en een stevige duw in de rug geven aan "bevriende" politieke bewegingen of partijen die gunstig worden geacht voor de Russische belangen.

De problematiek van Russische inmenging waarop het Amerikaanse rapport wijst, is niet nieuw. Dat blijkt uit een nota van de commissie die belast is met het toezicht op de Belgische inlichtingendiensten, die Le Soir kon raadplegen.

Geen concrete bewijzen

De Belgische politiek kan zonder twijfel het doelwit zijn van pogingen tot Russische inmenging, klinkt het. Het is in die context dat de Staatsveiligheid van 2014 tot nu 554 onderzoeksrapporten over een dreigende Russische inmenging opstelde.

Hoewel de Staatsveiligheid meent dat het beschikt over "gedegen" informatie over Russische inmenging, hebben de onderzoekers tot nu toe geen concrete bewijzen in handen dat Belgische politieke partijen regelmatig door buitenlandse mogendheden worden gefinancierd.